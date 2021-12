Un incendi en un pis d'Olot va acabar ahir al vespre amb una persona atesa pel SEM.

El foc es va declarar cap a un quart i cinc de vuit del vespre, en un pis del carrer Montagut de la capital de la Garrotxa.

Una dotació dels Bombers s'hi va desplaçar i en arribar-hi van trobar-se el foc pràcticament apagat.

L'incendi estava centrat en un sofà i un cop extingit va generar molt de fum. Per aquest motiu, els Bombers van haver de ventilar l'habitatge.

I el SEM per la seva banda, va atendre una persona per inhalació de fum, que va ser lleu i no va necessitar hospitalització.