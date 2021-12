Un parell de centenars d’estudiants de secundària i de la Universitat de Girona es van manifestar ahir al migdia en contra del projecte de llei Castells i també la sentència que imposa un 25% de les hores lectives en castellà. La manifestació va ser l’acte estrella de la jornada de vaga que es va fer al llarg de tot el dijous en els cursos de 3r i 4t d’ESO i de tots els cursos universitaris. Diversos membres del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van posar piquets informatius a les facultats de la UdG i la universitat quantifica el seguiment de la vaga en un 70%, tot i que es va seguir de forma desigual en funció de les diferents facultats. En les carreres de Medicina i Infermeria, per exemple, el seguiment va ser molt menor.

Per la portaveu del SEPC a Girona, Ànnia Macias, aquesta sentència és «un atac més» al català que posa de manifest la «greu crisi lingüística» que hi ha al país. Macias va recordar que si bé a la UdG hi ha una elevada presència de classes que es fan en català i cap dels centres gironins aplicarà, de moment, la sentència del 25% de castellà, calen marcs jurídics que avalin la presència del català a les aules.

Per altra banda, sobre la llei que estava elaborant el ministre Manuel Castells, que ahir va dimitir per «motius personals» hores més tard de la jornada de manifestacions a diferents ciutats, Macias va recordar que aquesta normativa no té el suport de la comunitat educativa catalana. Segons la portaveu del SEPC, la llei Castells suposa una «subordinació» del model d’universitat pública a les exigències del mercat i, per tant, de l’empresa privada. Els estudiants consideren que el projecte de llei «retalla» la representació i el dret de decisió dels estudiants i, a més, omet qüestions com la llengua a les aules.