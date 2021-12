Dos brots de coronavirus afecten 21 persones a Olot. D’una banda, a la policia local s’han contagiat 14 policies d’un total de 47 agents. El primer diagnosticat es va detectar divendres de la setmana passada i corresponia a un cas aïllat. Seguidament, els darrers dies els altres professionals s’han anat trobant malament i els testos han detectat tretze positius més.

De moment no hi ha confinats i es fa seguiment des de Salut. Tots els agents tenen símptomes lleus i s’haurien de poder reincorporar aviat al lloc de feina. Està previst que la primera persona positiva torni dilluns a la feina.

De moment, aquestes baixes per coronavirus es poden cobrir fent hores extres per part de la resta d’agents i segons informa l’Ajuntament, no hi ha cap torn descobert. Fonts del consistori asseguren que s’està fent el seguiment amb Salut diàriament.

Set casos al sociosanitari

D’altra banda, un brot de coronavirus afecta cinc pacients i dos treballadors del sociosanitari de l’hospital d’Olot. Segons va informar la fundació de l’hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa, s’ha detectat a la unitat 1 de llarga estada després de fer un cribratge. Els positius són asimptomàtics o amb símptomes lleus i tots estan vacunats. Tal com indica el protocol, el cribratge es repetirà dilluns que ve.

Com a conseqüència, s’han suspès els nous ingressos a aquesta unitat i totes les visites de familiars també a aquesta àrea concreta. A més, es continuen fent, com al llarg de tota la pandèmia, els cribratges habituals d’ingrés a l’hospital i s’ha informat a totes les famílies afectades sobre la situació al centre i de les mesures adoptades.