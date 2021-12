Salut va canviar ahir el protocol perquè tots els contactes estrets de positius facin quarantena a partir de dilluns encara que estiguin vacunats.

Fins ara, aquesta mesura només s’aplicava en cas de variant òmicron, però el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va constatar que aquesta variant serà majoritària en una setmana o deu dies, i absolutament dominant en unes tres setmanes.

Segons Argimon, aquesta variant s’escapa més de les vacunes segons s’ha comprovat a les proves fetes al laboratori i serà la dominant a Catalunya. És per això que ja es deixaran de seqüenciar perquè es considerarà que serà la variant majoritària. «Serà ràpid», va insistir. De fet, el 20% de les mostres que s’analitzen ara a Catalunya ja són sospitoses d’òmicron, un percentatge que s’eleva al 25% en el cas de l’àrea de Barcelona.

Tot i això, hi ha metges que veuen problemàtica en aquesta mesura i demanen no aplicar-la al col·lectiu sanitari, on les plantilles «ja estan molt justes». Així ho va dir l’internista i coordinador de la planta covid-19 de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, Pere Domingo. «Col·lectius com el sanitari haurien d’estar exempts d’aquesta mesura. Es podria evitar fent-los PCRs amb regularitat. Les plantilles ja van molt justes, estan molt tensades», justifica Domingo, que assegura que la situació pot ser «molt dramàtica».

Argimon va recordar que cal no oblidar-se de les mesures individuals, com la ventilació, la mascareta i la vacunació, durant les celebracions nadalenques, les quals «no han de ser multitudinàries». Davant la velocitat de transmissió de la variant òmicron, Argimon també va subratllar la importància de fer el confinament i va assenyalar que «més d’un 40% de la població declara no fer quarantena quan n’hauria de fer».

Segons el conseller, els professionals sanitaris «estan esgotats» i el fet que aquesta variant sigui més transmissible tindrà «un gran efecte en l’atenció primària, en ser els primers que tracten amb pacients».

Mesures dels experts

D’altra banda, el comitè científic assessor del govern es va reunir ahir a la tarda per entregar un informe d’anàlisis i recomanacions a Salut. Segons va avançar El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, entre les mesures hi ha facilitar el teletreball, ampliar el passaport Covid, reduir les trobades, i que s’acceleri el reforç de la vacunació, tenint en compte que això últim ja s’ha aprovat.

Aquestes recomanacions s’afegiran a la documentació que s’avaluarà dilluns per part de la comissió delegada en matèria de covid-19, que és la responsable d’analitzar les possibles decisions que es puguin prendre els propers dies. Dijous, la doctora Magda Campins, presidenta del comitè científic assessor de la covid-19, ja va explicar a TV3 que s’estava ultimant un document en què proposarien més mesures restrictives per Nadal:

«Amb l’acceleració de la vacunació no n’hi ha prou, caldrien més restriccions», assenyalava l’experta.

Inicialment el Govern no té previstes restriccions. Ho deia aquest dimarts mateix la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que reconeixia que s’esperava un augment dels contagis i els indicadors com a mínim durant dues setmanes, és a dir, fins al mateix dia de Nadal. L’esforç actual, subratllava, se centra en el compliment convenient de les ja existents, com ara el passaport Covid i la vacunació. Tot i això, cada vegada són més les veus que demanen endurir les mesures. Experts consultats per aquest diari han donat per fet que al gener, un cop s’acabin les festes, hi haurà més restriccions, si bé des de la Generalitat s’insisteix que no estan a sobre de la taula almenys moment. És molt possible que tornin les limitacions d’aforaments i els tancaments horaris, i això és el que demanen metges i epidemiòlegs.