Una cinquantena de persones es van concentrar ahir davant de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts per condemnar el crim masclista de dijous i que «ha colpit el poble». Els veïns van acudir a la crida que havia fet el consistori per mostrar el rebuig a uns fets que «ningú voldria que haguessin passat mai». L’acte el va presidir la consellera d’Igualtat, Tània Verge i l'alcaldessa, Maria Vidal, conjuntament amb part dels regidors. Tot plegat va acabar amb un minut de silenci en record de la dona a qui el seu marit va matar d'un tret, just abans de suïcidar-se. Tot seguit, el silenci es va trencar amb un llarg aplaudiment. El consistori ha decretat tres dies de dol i ha suspès els actes festius.

Tant Verge com Vidal van coincidit en centrar-se a donar «tot l’escalf i suport a la família» de la víctima i van lamentat un nou crim de violència masclista. «Aquesta és la tretzena vegada que hem de repetir que no són casos puntuals i que es tracta d’un problema estructural», va lamentar Verge. La consellera també va recordar les dificultats afegides que suposa la pandèmia en relació a la violència masclista. «Fa més difícil la gestió emocional i que les dones se sentin més acompanyades, per això fem una crida per eradicar aquesta xacra i en el mentrestant hem de posar totes les alertes», va assenyalar. L’alcaldessa, Maria Vidal, va destacar que «és una situació difícil», i és que Sant Joan les Fonts va viure un altre crim masclista el 2018. «Ningú vol tornar a viure una situació com aquesta, però ens hem de recolzar i aprendre tots que no torni a passar», va remarcar. Representats i treballadors de la Generalitat a Girona van guardat també un minut de silenci ahir a les 12 del migdia pel crim masclista de la Canya. En l’acte hi va participar una trentena de persones i la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral va instar les dones a denunciar quan notin el mínim indici de violència masclista. Els sindicats van dur a terme així mateix minuts de silenci davant de les seves seus gironines.