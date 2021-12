«Estem a la sisena onada i a l’hospital Santa Caterina tot continua sent un desgavell». Els treballadors estan cansats i farts de la manca de personal per afrontar l’elevada pressió assistencial. Així ho han mostrat en un comunicat, a través del sindicat Catac-CTS/IAC. Entre altres aspectes, manifesten que la setmana passada la sisena onada va entrar «amb potència» a l’hospital, fet que va provocar que es col·lapsés. La unitat més perjudicada va ser Urgències i el motiu principal d’aquesta saturació va ser la manca de personal. A més, manifesten que no s’estan complint les ràtios establertes de pacients assignades per cada professional

«L’excusa que no hi ha personal per contractar no serveix, sabem que hi ha currículums de sobres», lamenta a aquest diari la delegada del sindicat, Anna Alcalà. A més, afegeix que hi ha molts contractes que finalitzen aquest any i, com a conseqüència, hi ha treballadors que no saben si continuaran al Santa Caterina l’any vinent ni quin horari faran. «La direcció ens ha assegurat, de paraula, que sí que continuaran però falta concreció».

D’altra banda, el fet que no hi hagi suficients treballadors està ocasionant que «es demanin més hores extra amb la sobrecàrrega que suposa». A més, tenint en compte que el nombre de pacients amb coronavirus està augmentant, Alcalà recorda que «hi ha una planta covid-19 disponible que descongestionaria la resta però no es pot obrir perquè no hi ha prou personal. Trobem a faltar que els càrrecs directius, que també són metges o infermeres, ens donin un cop de mà i no es quedin al seu despatx», denuncia. Finalment, afegeix que aquestes queixes s’han fet arribar contínuament a la direcció «però no ens escolten».

En el comunicat, també denuncien que molts treballadors marxen a treballar a altres centres sanitaris per buscar millors condicions. «Tenim la sensació que l’hospital trontolla per dalt i el terratrèmol arriba a la base, que som els que hem aguantat durant aquesta pandèmia, malgrat la desprotecció i el menyspreu», afegeixen.

Resposta de l’IAS

Fonts de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) asseguren a aquest diari que  davant la manca de professionals del sector en el mercat laboral i la dificultat afegida que això suposa, s’ha «reorganitzat la plantilla» de manera que els professionals dels serveis amb menys pressió assistencial puguin donar suport als serveis que més en tenen, com ara UCI, Urgències o Medicina Interna. Al mateix temps, i «per tal de cobrir les necessitats d’atenció en aquests moments crítics per a tot el sistema de salut, s’ha demanat als professionals ampliar la seva dedicació, de forma voluntària, amb els corresponents pagaments d’hores extraordinàries i complements salarials, i en qualsevol cas, sense restar dies d’assumptes propis». L’IAS agraeix la implicació del personal.

Finalment, respecte a la nova contractació, l’any 2020 va augmentar la plantilla respecte al 2019, un 4,31%.