El papa Francesc va celebrar ahir el seu 85è aniversari, que el situa com un dels deu pontífex més longeus de la història de l’Església. Concretament, Francesc es troba entre Innocenci XII, que va morir dos mesos després d’haver complert aquesta edat, i Joan Pau II, que va morir l’any 2005 sense haver-los complert. Tot i això, Francesc no va fer res d’especial per celebrar l’aniversari, sinó que va complir amb la seva agenda oficial com la resta de dies.

Aquest 2022, el pontífex entrarà en el novè any del seu pontificat, amb la vista posada en tancar la tan esperada Constitució Apostòlica, tot i que a la pràctica ja s’han posat en marxa les principals reformes. De fet, el judici contra el destituït cardenal italià Angelo Becciu i cinc persones més per la compra irregular d’un luxós edifici a Londres l’any 2014 -que es reprendrà a mitjan febrer- reflecteix alguns dels canvis essencials de l’organització del Vaticà tant en el pla jurídic com en l’econòmic.