La sisena onada de coronavirus segueix creixent sense fre i en els últims dies s’ha accentuat. En el cas de Girona, una de les dades més preocupants és l’augment dels indicadors de contagi, sobretot el risc de rebrot, que preveu el creixement de casos a curt termini. L’índex està experimentat un augment desbocat. En només una setmana ha crescut pràcticament 500 punts i ahir ja arribava als 1.103 fins a tal punt que frega el pic de la segona onada, que va ser de 1.191 punts, el 23 d’octubre de l’any passat.

Paral·lelament, el nombre de positius setmanal ja sobrepassa el llindar de 4.000, un 58% més que fa set dies.

D’altra banda, la covid-19 cada vegada entra amb més força a les residències. Segons la darrera actualització de Drets Socials, ja n’hi ha vuit de la Regió Sanitària de Girona que tenen casos de coronavirus i, d’aquestes, tres tenen brots. Com a conseqüència, augmenta la freqüència dels cribratges a professionals, voluntaris i alumnes en pràctiques en tots els centres residencials i centres de dia. En cas de brot per òmicron, tant els treballadors no immunitzats com els immunitzats en contacte estret hauran de fer quarantena de 14 dies al seu domicili.

Augmenten les dosis de reforç

Finalment, per tal d’accelerar la vacunació de les persones majors de 60 anys amb la dosi de record, des de la Regió Sanitària Girona s’ha ampliat l’oferta de cites de tots els punts de vacunació, tant els poblacionals com als centres d’atenció primària. Amb aquesta acció es vol protegir un dels col·lectius que té més risc d’ingressar a l’UCI o d’emmalaltir de gravetat per covid-19 i que actualment compta amb unes cobertures de dosis de reforç més baixes, del 22,9%. En total, en els set punts de vacunació ahir al matí hi havia 20.000 cites disponibles.