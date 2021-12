Sota el lema «Cap passaport COVID. Experiment infantil», desenes de persones van manifestar-se ahir pel centre de la ciutat de Girona per denunciar l’obligatorietat del certificat d’immunització. Ho van fer enmig de crits de «Llibertat» i «No és una pandèmia, és una dictadura», i portant cartells que comparaven la situació dels no vacunats amb la dels jueus en època de l’Alemanya nazi, així com altres que afirmaven que la campanya de vacunació és un experiment massiu.