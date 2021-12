Ahir al migdia es va viure un episodi perillós a l’autovia A-26 a Argelaguer, quan es va detectar una dona d’edat avançada conduint un Citroën de color blanc en sentit contrari i direcció a Olot. Els Mossos d’Esquadra van rebre la primera trucada d’alerta quan passaven nou minuts de la una. Una mica més tard, dos conductors més van avisar-los també dels fets.

Els agents van activar una patrulla per aturar el vehicle i també s’hi van desplaçar Bombers. Tot i això, no es va aconseguir trobar el vehicle. La policia suposa que la conductora s’hauria adonat que anava conduint erròniament i hauria abandonat l’autovia. Alguns usuaris van enregistrar els fets en vídeos que circulen per les xarxes.