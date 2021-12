Quants anys fa que és metgessa de família?

Ja en fa 33. Vaig començar a exercir a Salt, d’on tinc un molt bon record d’un projecte que vam engegar. Després vaig anar a la Bisbal d’Empordà i ja fa 24 anys que treballo al CAP de Banyoles i el consultori de Serinyà.

Com han variat les seves funcions en els darrers anys?

El punt clau va ser el 2010. Des de llavors, i degut a les retallades, hem patit una gran sobrecàrrega. Es parla molt dels efectes de la pandèmia, però ha servit per evidenciar unes mancances que fa anys que perduren i ha acabat de fer vessar el got.

Quin impacte ha tingut la pandèmia en l’atenció primària?

Al principi, durant la primera onada, vam créixer com a equip i ens vam cohesionar. El problema va arribar més endavant. Ens van assignar cada vegada més atencions i no donàvem l’abast, cada vegada teníem més esgotament físic i mental.

Quan es va adonar que no podia més?

Als metges ens han criat per aguantar-ho tot però arriba un punt que ja no pots més, has d’admetre que has de parar i demanar ajuda i això no és fàcil. Costa molt mostrar feblesa, per vergonya. A partir d’un problema familiar em vaig aturar i em vaig adonar que no podia seguir així. Estava pendent de la feina tot el dia i no podia desconnectar. Sovint havia de fer feina a casa per poder atendre bé els pacients l’endemà. Notava cansament emocional, manca de realització, irritabilitat, insomni... va arribar un punt que em preguntava: com puc atendre bé els pacients si estic igual o pitjor que ells? El juny passat em van donar la baixa per trastorn d’ansietat. El burnout cada vegada és més freqüent entre els metges tot i que encara no es reconeix com a malaltia professional.

Va demanar ajuda?

Sí, a part dels especialistes, vaig acudir a la Fundació Galatea, a través del Col·legi de Metges. Pots demanar ajuda de forma anònima i el primer que em van dir és que necessitava reposar i desconnectar totalment. Vaig sortir de tots els grups de WhatsApp, tant de la feina com del sindicat Metges de Catalunya.

Ja s’ha pogut reincorporar?

He tornat progressivament. El primer mes, a l’octubre, feia un 50% de l’horari, després un 75% i, actualment, un 90%. A partir del gener, si tot va bé, ja recuperaré el 100% de la jornada.

Què l’ha motivat a tornar?

Poder reposar i desconnectar ha sigut fonamental. A més, els pacients m’han enviat mostres d’estima tot aquest temps i això realment m’ha animat a seguir.

Té companys que estan en la mateixa situació?

La veritat és que sí i és molt trist que últimament es parli de nosaltres perquè estem desgastats. El que passa és que costa admetre-ho. A més, n’hi ha que lamentablement ja s’han jubilat cremats de la professió, després de l’acumulació de malestar d’aquests darrers anys.

S’ha plantejat deixar la professió?

Seriosament, no. Tot i que quan vaig estudiar Medicina, si hagués sabut que acabaria treballant en aquestes condicions potser m’ho hauria plantejat. Al final, el més gratificant és l’estima dels pacients i la meva gran il·lusió abans de jubilar-me, que ja em falten pocs anys, és poder inaugurar un nou consultori a Serinyà. És una petició de fa molts anys i la població s’ho mereix.