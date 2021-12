La trentena edició de la Marató de TV3, que se celebra avui al voltant de la salut mental i compta amb un escenari exterior al Museu Dalí de Figueres, recollirà fons a través de nombrosos actes, activitats, fires i espectacles que se celebren arreu de les comarques gironines. Tot i que la majoria d’activitats es concentren durant els dies d’aquest cap de setmana, ja se’n han celebrat moltes arreu de les comarques gironines des de principis de mes i se seguiran succeïnt fins a finals d’any.

En qualsevol cas, el quadre que reproduïm sota aquestes línies dona una idea de la gran varietat d’activitats organitzades per ajuntaments, entitats i associacions diverses, i també el seu volum, des de caminades populars a xocolatades, passant per jornades de portes obertes, demostracions d’activitats, quines, celebracions relacionades amb el Nadal... Tot s’hi val a l’hora d’aconseguir recaptar diners per a la iniciativa solidària de TV3, que ha acabat implicant bona part de la ciutadania durant els seus trenta anys d’existència.

De fet, per celebrar aquests 30 anys el programa televisiu reunirà fins a trenta presentadors diferents, la majoria cares i veus conegudes de TV3, de Catalunya Ràdio i altres comunicadors com Lídia Heredia, Raquel Sans, Jordi Basté, Mònica Terribas, Laura Rosel, Gemma Nierga, Carles Francino o Ramon Gener. Els diversos conductors de l’edició «més coral» de La Marató de TV3 ajudaran a parlar obertament de salut mental, a sensibilitzar sobre la necessitat de fer recerca i de demanar ajuda a temps, a escoltar les vivències dels testimonis en primera persona i a divulgar sobre la duresa de conviure amb un d’aquests trastorns. Aquesta edició vol fer valdre que tothom pot tenir un trastorn mental al llarg de la seva vida, així com la importància de la prevenció en la infantesa i la joventut.

Enguany La Marató recupera alguns elements als quals va renunciar l’any passat degut a la pandèmia. Principalment, les quatre seus telefòniques de recollida de donatius, i una mica més de públic al plató. Com l’any passat, Obeses seran els músics que ac ompanyaran La Marató des del plató. La gala es farà a partir de les cinc de la tarda. Al matí, un any més TV3 aposta per la deslocalització del programa amb sets televisius en espais exteriors. Enguany s’han escollit quatre indrets emblemàtics de Catalunya: el Museu Dalí de Figueres (Gemma Nierga i Ramon Gener),el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC, amb Raquel Sans i Lídia Heredia) de Barcelona, l’amfiteatre romà de Tarragona (Xavi Coral i Espartac Peran) i la Seu Vella de Lleida (Núria Soler i Roger de Gràcia).