Les comarques de Girona s'han tornat a bolcar amb La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Arreu de la demarcació s'han preparat centenars d'actes per recaptar diners per investigar en el camp de les malalties mentals. Com sol ser habitual, la gastronomia, l'esport i les activitats familiars han estat els grans protagonistes d'una Marató que ha recuperat la imatge prepandèmica amb els carrers plens de gent. Un dels més populars és 'la marató per la Marató' que es fa pel centre de Girona i que organitza el Club d'Atletisme de Girona, l'Ajuntament i els Bombers i on es poden veure efectius del cos fent relleus amb l'equip d'intervenció fins a completar una marató, conjuntament amb altres corredors que han fet un donatiu per participar-hi

Agenda de la Marató de TV3: Tots els actes de les comarques gironines A les escoles també s'han fet actes durant tota la setmana que han comptat amb la participació de les diferents comunitats educatives. Cantades de nadales, xocolatades populars o venda de pastissos entre d'altres han servit per engreixar els donatius per la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Tot plegat, però amb un aforament més limitat en alguns casos arran de l'increment de casos de covid que ha deixat la pandèmia les darreres setmanes. A tall d'exemple, la popular Escudellada que es fa a Cruïlles, al Baix Empordà, s'ha hagut de reduir de manera ostensible el nombre d'assistents per precaució. Tot i això, els organitzadors estaven contents perquè han pogut celebrar un dels actes solidaris que organitza la Penya Barcelonista de Monells i que s'ha convertit en un dels més multitudinaris del Baix Empordà.