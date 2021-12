Un ciutadà estranger ha comprat l’antiga Base Loran C de l’Estartit al ministeri de Defensa per una quantitat que ronda els 400.000 euros. L’operació de compravenda es va formalitzar el mes de setembre, segons ha confirmat Defensa a aquest diari. Com que les instal·lacions de més de 35 hectàrees es troben en ple parc natural, l’Ajuntament de Torroella de Montgrí ja ha demanat a la Generalitat que exerceixi el dret de retracte, fet que li permetria aconseguir la propietat pel mateix preu que aquesta persona va pagar a Defensa.

La Base Loran C està ubicada a la Costa del Montgrí en uns terrenys que el govern espanyol va expropiar a finals dels anys 50 del segle passat per cedir-los a la Guarda Costera -una unitat de l’exèrcit dels Estats Units -, que hi van instal·lar una estació per ajudar a la navegació al mar Mediterrani.

La base va tancar les seves portes definitivament el gener del 1995 i, des d’aleshores, les edificacions s’han anat degradant. Les úniques actuacions que hi ha realitzat el Ministeri de Defensa en aquests ay són la voladura de l’antena de comunicacions de 190 metres d’altura el maig del 1998 i, ja el 2009, va desmantellar i retirar tota la ferralla,així com els residus contanimants que hi quedaven.

Els successius equips de govern que hi ha hagut a Torroella i l’Estartit en els darrers anys han apostat per desmantellar les instal·lacions i naturalitzar l’espai, o bé per mantenir i rehabilitar una de les edificacions per a destinar-la a usos vinculats al Parc Natural del Montgrí, el Baix Ter i les Medes.

Des que la base va tancar les portes, el municipi ha intentat recuperar expropiat durant el franquisme. Defensa sempre es va negar a tornar aquest espai de forma gratuïta o a un preu simbòlic al·legant que la normativa ho impedeix.

El ministeri va celebrar fins a quatre subhastes per intentar que algú es quedés amb les instal·lacions. En la primera el preu de sortida era de 850.000 euros, i en l’última el va rebaixar fins als 419.000. Aquesta última subhasta -celebrada l’octubre de 2019- va quedar deserta, però posteriorment, un particular va presentar una oferta similar i el ministeri de Defensa va fer una adjudicació directa.

Sorpresa a l’ajuntament

A l’ajuntament de Torroella els ha sorprès l’operació. «En els últims anys ens han vingut a veure diferents persones preguntant per les instal·lacions, però sempre els hem dit que és un espai protegit i que allà no hi podrien fer res, fet que els feia perdre l’interès», explica l’alcalde, Jordi Colomí.

Un document de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa (Invied) al que va tenir accés La Vanguardia l’any 2019 descrivia les finques en subhasta de l’estació Loran C: una extensió de 351.800 metres quadrats, 5.773 dels quals construïts, d’un total de 7.000 urbans. Malgrat que es considera un sòl no urbanitzable, el document assenyala que el 90% de l’espai està subjecte a una normativa municipal que permetria realitzar obres de restauració o millora dels edificis, però sempre sense augmentar el volum edificat.

L’alcalde de Torroella i l’Estartit insisteix que el nou propietari no hi podrà fer res. Colomí assegura que fa dues setmanes ja va traslladar a la Generalitat que s’havia formalitzat aquesta operació de compra i que, segons la llei catalana de la biodiversitat, el govern català pot exercir el dret de retracte. «Esperem que hi hagi notícies positives, perquè el parc natural s’ho mereix», conclou l’alcalde.

En el passat, la Generalitat de Catalunya havia mostrat interès en la compra de l’antiga base nordamericana. El gener de 2001, el grup municipal de CiU, aleshores a l’oposició va assegurar que aquesta era la voluntat del govern català, que pretenia ubicar-hi la seu del futur Parc Natural del Montgrí, el Baix Ter i les Medes. Posteriorment, l’avantprojecte i projecte definitiu de creació del parc natural apostarien per l’enderroc total de les intal·lacions i per renaturalitzar la zona. De fet, és el mateix que l’ajuntament ja va fer a la zona de la Pletera, on va desmantellar una urbanització.