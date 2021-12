Els centres educatius catalans esperaran a després de les festes de Nadal per aplicar el nou protocol contra la covid que restableix la quarantena per als contactes estrets vacunats, de manera que de moment es mantindrà l’actual calendari i els escolars tornaran a classe el 10 de gener. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va anunciar ahir la decisió del seu departament de no posar en pràctica la pauta de la quarantena a partir d’aquest dilluns, que sí que entrarà en vigor en la resta d’àmbits.

En una entrevista a RAC-1, Gonzàlez-Cambray va descartar també per complet imposar les mesures de països com Portugal, que ha optat per allargar les vacances de Nadal dels alumnes per contenir el virus. «El dia 10 obrirem les escoles. Aquí no hi ha debat perquè els centres són llocs segurs. No ens plantegem allargar les vacances», va assegurar. El conseller va expressar la seva preocupació per l’impacte que pugui tenir la variant òmicron però va recordar que el curs passat, quan la vacunació no estava tan estesa, es van arribar a confinar 3.300 grups escolars i «vam mantenir les escoles obertes».

El nombre de grups escolars confinats han passat de 78 dimecres passat a 186 i el nombre d’alumnes ja arriba als 53.000, segons les últimes dades facilitades pel departament d’Educació. Respecte a la quarantena dels contactes estrets vacunats, el conseller va apuntar que aquesta mesura afectarà especialment els instituts, on hi ha més alumnes vacunats, ja que tenen més de 12 anys.

Els metges valoren la mesura

Els metges, però, no tenen tan clar mantenir el calendari escolar. Hores més tard de les declaracions de Gonzàlez-Cambray, el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, va demanar a Educació que avanci les vacances escolars davant l’increment de contagis. Ho va fer a través d’un fil de Twitter en el qual també mostrava la seva preocupació per la tensió que es viu en l’atenció primària. «Educació, considereu si no seria adient avançar les vacances escolars per tal de facilitar els aïllaments familiars i menys pressió sobre els CAPs», va escriure Padrós.

Alhora, el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic i membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19, Antoni Trilla, va reconèixer que retardar l’inici de les escoles tal i com ha plantejat Portugal és una mesura «que es pot valorar perfectament». En una entrevista al Via Lliure de RAC1, Trilla va recordar que el virus «sempre intenta trobar les autopistes» que calgui i va assenyalar que els més petits també són els qui menys vacunes han rebut i, per tant, tenen més possibilitats d’infectar-se. «No arribem a temps perquè tot just acabem de començar a la vacunació i aquest grup entre 5 i 11 anys no els havia estat oferta», va remarcar el cap d’Epidemiologia de l’hospital Clínic de Barcelona.

Trilla també va valorar que «s’haurà de veure» fins quin punt cal reforçar el passaport covid amb la variant Òmicron. En aquest punt, el membre del Comitè Científic Assessor va demanar que «s’apliquin bé les mesures» per poder avaluar-les de manera efectiva i que no es «faci la vista grossa». «És cert que les persones vacunades poden estar contagiades i que el passaport serveix per reduir el risc d’infectar-se, però mai serà zero. Si la variant és molt contagiosa veurem fins a quin punt s’ha de reforçar, canviar o modificar», va remarcar. Trilla també es va referir a la cavalcada de Reis del dia 5 i va dir que «a dia d’avui» no la veu perillar, si bé creu que seria oportú que es fes amb mascaretes i que s’evitessin les aglomeracions i les interaccions per tal de reduir riscos. Amb tot, el doctor recorda que es tracta d’un acte que es fa a l’aire lliure i que no suposa moltes hores de relacions entre les persones.