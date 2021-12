El tràfic de drogues és un delicte que ha anat en augment a les comarques gironines i la pandèmia i totes les restriccions associades tampoc l’han aturat. Una mostra d’això és que s’han duplicat els quilos de marihuana intervinguts en un any a la província. Durant el 2020 se’n van comissar 2,5 tones, un 52,78% més que l’any anterior. Aquestes dades corresponen a les forces policials de l’Estat que treballen a la demarcació -Guàrdia Civil, Policia Nacional i Vigilància Duanera- que sovint també -com també els Mossos- fan grans operacions que suposen la intervenció de molts quilos de droga. A la frontera, per exemple, sobretot al pas de la Jonquera, els cossos policials desplegats allà intercepten enviaments de droga, sobretot d’haixix i marihuana, que han crescut en els darrers anys.

Una mostra d’aquest increment d’estupefaents que mouen els delinqüents que trafiquen o circulen per la província són aquestes 2,5 tones de droga confiscades. La major part les han intervingut els agents de la Policia Nacional (1,4 tones). En segon lloc hi ha la Guàrdia Civil amb 723 quilos i en tercer terme, les actuacions conjuntes d’ambdós cossos policials, amb 369 quilos més. El Servei de Vigilància Duanera ha intervingut prop de 4 quilos i conjuntament amb la Policia Nacional, 29,3 més. La marihuana és la reina de les drogues a Girona. A aquesta província catalana se l’anomena de fet l’«hort» de la marihuana i és com expliquen els experts investigadors en aquest camp, a les comarques gironines hi ha instal·lades «indústries de la marihuana». És a dir no només s’hi cultiva sinó que també es prepara per posteriorment enviar al seu destí.

Els cossos policials desplegats en aquesta zona gairebé cada setmana informen d’una intervenció relacionada amb la marihuana. Sovint, són operatius que serveixen sovint per desmantellar cultius de marihuana, sobretot en cases ocupades d’urbanitzacions on es punxa la llum i es conrea aquesta droga. També hi ha grans operacions que escapcen grups criminals, que mouen grans quantitats de droga i que sovint estan instal·lats. La demarcació de Girona també té com a particularitat que és un lloc de pas de molts estupefaents, que procedeixen del sud d’Espanya i també de compradors estrangers -molts, francesos- que venen fins aquí a adquirir la mercaderia perquè al seu país el cost és molt més elevat i després se l’emporten i sovint són interceptats pels cossos policials instal·lats a la frontera, sobretot a l’àrea de la Jonquera.

El 37,5% de Catalunya

El comís total de marihuana que s’ha fet a Girona durant el 2020 representa el 35,7% de tot el de Catalunya. A tota la comunitat autònoma s’han confiscat 7,2 tones d’aquest estupefaent. Això representa un 36,1% més que l’any prepandèmic (2019). Del total de quilos intervinguts, la Guàrdia Civil és el cos que n’ha recopilat més: 3,7 tones i en segon terme hi ha la Policia Nacional, amb 2,4. La marihuana té un paper de predomini a Girona per sobre de la resta de drogues però l’haixix també ocupa un lloc destacat.

L’haixix: de baixa

És el segon dels estupefaents més intervinguts a Girona, segons el balanç anual de Drogues del Ministeri de l’Interior. En total s’han intervingut 1,2 tones d’haixix en un any. Es tracta del 30% d’aquest tipus d’estupefaent que s’ha comissat en aqueta província durant el 2020. En aquest cas, hi ha hagut una baixada dels quilos intervinguts, que han patit un retrocés del 45%. Aquesta davallada pot ser motivada per la situació de pandèmia viscuda l’any passat, que va fer caure la mobilitat a mínims històrics. Els traficants d’haixix majoritàriament porten la droga des del nord del Marroc o el sud d’Espanya i després utilitzen vies ràpides per portar-la cap al nord d’Europa. L’any passat les carreteres van estar marcades pel confinament de la primavera que va reduir gairebé a zero el moviment de vehicles però després, també hi van haver molts controls arreu. Cosa que hauria allunyat els traficants de moltes de les vies habituals i també, el moviment de droga.

Rivotril: per fer karkubi

La tercera substància més intervinguda a la província per les forces de l’Estat és el Clonazepam, l’anomenat Rivotril. Que s’utilitza sota prescripció mèdica i que alguns individus intenten comprar-los a través de receptes falsificades, per si sols no són considerats una droga. Són consumits sobretot al Marroc en grans dosis i barrejats amb haixix, alcohol o cola. El karkubi és una droga que pot arribar a provocar al·lucinacions i conductes psicòpates. Els ansiolítics potencien per quatre l’efecte de l’haixix o de qualsevol droga que s’hi combini. A Girona s’han intervingut fins a 51.555 unitats d’aquest medicament. L’any anterior no se n’havia intervingut cap dosi.