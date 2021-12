Música i espectacle. El Club de Patinatge Artístic (CPA) Girona va oferir ahir una exhibició davant l’Ajuntament de Girona per recaptar fons per a la Marató de TV3. Les 26 patinadores de l’equip de les més grans del club van preparar una coreografia amb una de les cançons del disc de la Marató d’aquest any que va acabar amb un globus gegant amb un 30 per l’efemèride de la Marató. També es van vendre arbres de llaminadures. En total es van recaptar uns 500 euros.