La Marató de TV3, dedicada aquest any a recaptar diners per a la salut mental, havia reunit prop de sis milions d’euros a mitjanit, l’hora de tancar aquesta edició. I havia tornat a mobilitzar, després que les restriccions per la covid ho impedissin l’any passat, moltes localitats gironines, que van ser escenari de tota mena d’activitats solidàries per donar suport a la iniciativa.

Mentre TV3 celebrava aquesta trentena edició de la Marató posant a la pantalla fins a trenta presentadors diferents (Lídia Heredia, Raquel Sans, Jordi Basté, Mònica Terribas, Laura Rosel, Gemma Nierga, Carles Francino, etc...), i en descentralitzava l’emissió respecte dels seus estudis amb escenaris exteriors complementaris al MNAC de Barcelona, la Seu Vella de Lleida, l’amfiteatre de Tarragona i el Teatre-Museu Dalí de Figueres, a les comarques de Girona els ajuntaments i les associacions i organitzacions de tota mena es van bolcar organitzant centenars d’actes per recaptar diners per investigar en el camp de les malalties mentals. Com sol ser habitual, la gastronomia, l’esport i les activitats familiars van ser els grans protagonistes d’una Marató que va recuperar la imatge prepandèmica, amb els carrers plens de gent. Una de les activitats més populars és «La marató per la Marató», que es fa pel centre de Girona i que organitzen el Club d’Atletisme de Girona, l’Ajuntament i els Bombers i on es van poder veure efectius del cos fent relleus amb l’equip d’intervenció fins a completar la marató, conjuntament amb altres corredors que van fer un donatiu per participar-hi. A les escoles també es van fer actes durant tota la setmana. I en molts llocs cantades de nadales, xocolatades populars o venda de pastissos, entre altres iniciatives. Gegants, audicions de sardanes, balls i les tradicionals quines de les festes, com la de l’esplai Sant Pau de Girona, sobre aquestes línies , van ser altres de les propostes solidàries.