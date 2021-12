El Consorci de l'Estany ha instal·lat el primer refugi estable per a ratpenats del Pla de l'Estany a la platja d'Espolla, a Fontcoberta. Es tracta d'una edificació que antigament havia servit com a caseta del tir al plat i ara s'ha adaptat per crear un hàbitat per aquest tipus d'animals protegits per normatives catalanes i europees. Es tracta d'una caseta excavada a la pedra i això fa que la converteixi en un refugi amb una temperatura estable, fet que podria atraure ratpenats durant tot l'any. El projecte també ha habilitat tot el camí que fa la volta a la platja d'Espolla reforçant el tancat d'aquesta platja per evitar el pas a l'interior de la zona inundable, s'ha instal·lat un mirador i s'han eliminat diversos canyissars dels marges.

La platja d'Espolla és el primer lloc del Pla de l'Estany que té un refugi estable de ratpenats. Es tracta d'una habitació fosca i simulant les condicions d'una cova que faciliti la instal·lació d'aquests animals. El Consorci de l'Estany ha tirat endavant aquesta instal·lació rehabilitant l'antiga caseta de tir al plat en un refugi. El director de l'oficina tècnica del consorci, Miquel Campos, explica que el fet que tingui tres parets que estiguin soterrades fa que estabilitzin la temperatura. A més, només hi ha una petita obertura per un lateral per tal que els ratpenats hi entrin volant, però la resta del refugi no té cap més obertura i crea una zona fosca que facilita l'adaptació d'aquesta espècie. Les obres de rehabilitació d'aquest espai també han consistit a posar diverses totxanes a dins per facilitar que els ratpenats puguin entrar en els forats i s'han penjat unes malles al sostre per permetre que es pengin.

Campos recorda que els ratpenats són una espècie protegida a Catalunya i també per normatives europees, per tant, és important que s'habilitin espais com aquest refugi que hi ha a la platja d'Espolla. A més, el director de l'oficina tècnica afirma que el refugi es troba entre una zona agrícola i un paratge natural i això fa que sigui un espai clau per ubicar-hi aquest refugi, ja que els animals tindran un bon hàbitat. Ara, es preveu posar-hi fems de ratpenats molls a dins per captar l'atenció dels animals i que a poc a poc s'hi vagin instal·lant fins a crear una colònia estable.

Zona acordonada i un mirador nou

El projecte de rehabilitació de la caseta de tir al plat també ha servit per rehabilitar el recorregut per passejar al voltant de la platja d'Espolla. Des del consorci s'ha anivellat tot el terreny i també s'han posat cordes que limiten l'espai per on es pot trepitjar. L'alcalde de Fontcoberta, Joan Estarriola, afirma que hi ha «un abans i un després» amb la nova senyalització, ja que no hi ha tanta gent que entra dins de la zona inundable. La platja d'Espolla és una zona que quan plou s'inunda fins a crear un estanyol gràcies als corrents subaquàtics. En aquesta zona hi habiten els triops, uns crustacis que pràcticament no han canviat des del juràssic (fa uns 180 milions d'anys). El fet que hi hagi gent que entri en aquesta zona, però, posa en perill aquest animal i molts d'altres amfibis que habiten a la platja d'Espolla.

Fins ara, només hi havia senyals que prohibien el pas i això feia que molts entressin a dins del recinte fent veure que no havien vist res, tal com assegura l'alcalde. Ara, però, amb la corda que volta el perímetre «es veu més fàcilment» tothom que entri i això genera un efecte dissuasiu. A més, el consorci també ha instal·lat un mirador nou en una de les zones on hi ha més brolladors d'aigua de la platja d'Espolla. El mirador és una plataforma de fusta amb una estructura idèntica a la que hi ha en els miradors de l'estany de Banyoles. Els tècnics també han eliminat diverses zones de canyissars que hi havia als marges, ja que és una espècie invasora i l'han substituït per algunes espècies de vegetació de la zona. La rehabilitació d'aquesta zona ha costat 16.149 euros, finançats en part per una subvenció de la Diputació de Girona. Ara, l'Ajuntament de Fontcoberta i el Consorci de l'Estany volen executar una última fase de rehabilitació al voltant de la platja d'Espolla. Aquesta última fase consisteix a construir un altre mirador de fusta en una zona amb brolladors, refer el que hi ha a tocar de la zona industrial i construir un pont nou en el carrer dels Triops, a l'inici de la platja d'Espolla.