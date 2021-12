L’augment de positius als centres educatius s’està produint de forma equitativa a la majoria de comarques catalanes. En el cas de la província de Girona, hi ha diversos centres educatius amb més de cent persones confinades. El que en té més l’escola Vedruna de Girona, amb un total de 186, seguida de l’escola Salvador Espriu de Vidreres, amb 164 i l’escola Guilleries de Sant Hilari Sacalm, amb 161. Si tenim en compte els positius detectats els darrers deu dies, n’hi ha hagut 23, 21 i 16 respectivament. Seguidament, hi ha el col·legi Maristes de Girona, amb 148 persones fent quarantena i 21 positius; l’escola Agustí Gifre de Sant Gregori, amb 128 persones aïllades i set positius. Finalment, la Salle de Figueres té 116 persones fent quarantena i nou positius i l’escola Empúries de l’Escala compta amb 110 persones confinades i 12 casos.

Respecte a la resta de Catalunya, els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya han pujat de de 186 a 235 (+49), segons el Departament d'Educació. Representen el 0,33% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 62.712 persones confinades (+9.869). D'aquestes, 60.125 són alumnes (+9.490); 2.545 docents o personal d'administració i serveis (+369) i 42 personal extern (+10). S'han registrat 11.392 positius en els darreres 10 dies i ja se n'acumulen 38.074 (+3.583), entre alumnes, docents, PAS o personal extern. Hi ha tres centres tancats completament. Es tracta de la llar d'infants Xaloc de Vilanova i la Geltrú (Garraf), la llar privada La Cuca Fera de la Palma de Cervelló (Baix Llobregat) i la llar privada l'Hortet de Barcelona (Barcelonès).