El plenari de la Diputació de Girona ha donat llum verda al programa 'Del pla a l'acció (2022-2023)' que destinarà 2,65 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica, reduir l'emissió de gasos contaminants i implementar energies renovables al territori. Es tracta d'una dotació que es gastarà en dos anys i que incrementa un 20% respecte a l'anterior programa. Per altra banda, el plenari d'aquest dimarts també ha aprovat el Fons de Cooperació Econòmica i Cooperació, que tindrà un pressupost de 21,1 milions d'euros el proper 2022. La partida creix un milió d'euros per tal d'ajudar als ajuntaments de municipis amb menys de mil habitants per ajudar a pagar la figura del secretari i interventor.

La Diputació de Girona augmenta el pressupost d'ajudes per a implementar energies renovables als municipis de la demarcació i també per a projectes de millora d'eficiència energètica i reducció de gasos amb efecte hivernacle. Les ajudes s'emmarquen en el nou programa 'Del pla a l'acció' que durarà dos anys, el 2022 i el 2023. Al llarg d'aquestes anualitats l'ens supramunicipal destinarà 2,65 milions d'euros al programa, un 20% més de la dotació pressupostària que tenia l'anterior convocatòria. El programa està impulsat per l'àrea de Medi Ambient i es divideix en set línies d'actuació, una més que fins ara. D'aquesta manera, es concentraran les ajudes en serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics, actuacions per fomentar la mobilitat sostenible, actuacions de millora d'eficiència energètica, actuacions per renovar l'enllumenat exterior, ajudes per instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum, una altra línia per a les comunitats energètiques i una última per posar punts d'informació energètica a la ciutadania. En aquestes línies s'hi poden adreçar municipis de la demarcació de Girona i concretament en la primera i última línia d'acció només podran demanar ajudes els pobles amb menys de 20.000 habitants. Aquest programa anirà en paral·lel a les ajudes per a instal·lacions de calderes i xarxes de biomassa i biogàs, que també s'ha aprovat aquest dimarts. Les ajudes s'obriran al llarg de les properes setmanes. Més diners al Fons de Cooperació El plenari de la Diputació de Girona d'aquest desembre també ha donat llum verda a la creació del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per al 2022, que tindrà una dotació de 21,1 milions d'euros. Es tracta d'un milió més que aquest any amb l'objectiu d'ajudar als ajuntaments de poblacions petites. En aquest sentit, els municipis amb ments de 1.000 habitants o amb un pressupost inferior als 1,5 milions podran demanar ajuda per pagar el sou del secretari-interventor. El fons també regularitzarà aquesta figura en els ajuntaments que encara no la tinguin. Cada consistori rebrà un màxim de 10.000 euros a l'any. Aquest fons és el més important de la Diputació de Girona i té com a objectiu ajudar als ajuntaments per tal que aquests puguin tirar endavant inversions o promoure activitats culturals.