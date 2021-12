La variant òmicron va de camí de batre rècords a Catalunya. Quan només falten quatre dies per Nadal, la covid-19 segueix creixent de forma imparable. Durant la darrera setmana, la Regió Sanitària de Girona ha registrat gairebé 5.000 positius, xifra que no s’assolia des del pic de la cinquena onada. Es tracta d’una dada que triplica la registrada ara fa un any, quan Catalunya estava a cavall de la segona i tercera onades de la pandèmia. En aquell moment, hi havia una sèrie de restriccions que afectaven la mobilitat i la restauració, entre d’altres. Per exemple hi havia confinament comarcal i perimetral a Catalunya, toc de queda i restauració limitada al servei d’esmorzars i dinars.

Cal tenir present, però, que llavors encara no havia començat la vacunació contra el coronavirus. I tot i que hi havia tres vegades menys de casos, sí que hi havia més ingressats i defuncions. Concretament, hi havia el triple de morts que ara i una quarta part més d’hospitalitzats. L’única dada assistencial que enguany és més alta és el nombre de crítics, ja que n’hi ha una desena més que fa exactament un any. Si analitzem la situació actual, també destaca l’elevat índex de rebrot, que ja arriba als 1.359 punts i frega el pic de la pandèmia, registrat el 6 de juliol, amb 1.491 punts. L’augment progressiu de casos repercuteix directament en una elevada pressió assistencial als centres d’atenció primària. Prova d’això és que les visites per coronavirus a Girona han augmentat un 80% la darrera setmana. Com a conseqüència, l’evolució de l’epidèmia a Catalunya ha fet avançar el protocol assistencial i de salut pública cap a una segona fase de mitigació. En aquest sentit, a partir d’aquest dijous, s’haurà de fer quarantena si s’és contacte estret d’un positiu tant si s’està vacunat com si no, amb dues excepcions: els residents en centres residencials amb una cobertura de dosis de record superior al 85%, i els professionals sanitaris i sociosanitaris, als quals s’aplicarà el protocol de proves diagnòstiques que correspongui. Limitació dels tests Segons Salut, l’elevada transmissió comunitària actual, fa necessària aquesta quarantena per als contactes estrets i, conseqüentment, que la realització de proves per a aquests contactes només es limiti ara a les persones amb símptomes i als estudis de casos de brots rellevants, on aquesta pràctica resulta ara més efectiva. No obstant això, qualsevol persona en quarantena que tingui símptomes haurà de contactar amb el sistema de salut si té símptomes, per tramitar la baixa, etc. De fet, cal tenir present que hi ha més de 2.000 professionals a Salut Pública i a l’atenció primària fent i atenent unes 5.500 trucades diàries, programant proves, gestionant contactes, tramitant baixes, donant suport emocional i a l’aïllament a la llar, entre altres aspectes Per últim, la nova fase II de mitigació també implica prioritzar la vigilància epidemiològica en els entorns més vulnerables i tota aquella atenció que no sigui demorable. Finalment, la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, va informar que els hospitals de Catalunya ja estan desprogramant activitat quirúrgica no urgent a causa de la situació «molt tensa i difícil» que està vivint el sistema sanitari davant l'avanç de la variant òmicron, que suposa el 30% dels casos positius de covid-19 i es preveu que aviat sigui la dominant. Per tal de potenciar l’administració de terceres dosis de reforç, aquests dies Salut està organitzant diverses maratons de vacunació sense cita prèvia i amb cita a diferents punts de la Regió Sanitària de Girona. Aquest cap de setmana es van fer a Banyoles, Can Gibert del Pla de Girona, Vilafant i Sant Feliu de Guíxols. A més, aquesta setmana n’hi haurà a Bàscara, Blanes i Santa Coloma de Farners, entre d’altres.. Tots els vacunats amb AstraZeneca ja poden demanar cita Tots els vacunats amb AstraZeneca poden demanar cita per rebre la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19. La major part dels que van rebre aquest vaccí eren persones a partir de 60 anys però n’hi ha unes 200.000 de col·lectius considerats essencials, com docents o cossos policials. Salut preveu continuar obrint grups de vacunació «progressivament» a partir d’aquesta setmana, començant pels que tenen 59 anys i baixant. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que els darrers estudis indiquen que els vacunats amb AstraZeneca tenen «poca protecció» enfront la variant òmicron de la covid-19.