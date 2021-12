Els Mossos d'Esquadra estan desplegant aquest matí un operatiu antidroga en diversos punts de la Selva i el Gironès.

Es preveuen fer set entrades, en almenys quatre municipis gironins: Blanes- se n'hi preveuen un parell-, Sant Feliu de Buixalleu, Anglès i Bescanó. L'epicentre del dispositiu és la comarca de la Selva.

Els agents han començat a actuar de bon matí en aquestes localitats on es preveuen diverses detencions relacionades amb el cultiu i tràfic internacional de marihuana.

Es tracta d'una droga que cada cop va a més a la província i que la policia té com a màxima prioritat desmantellar els grups que hi ha al seu darrere, sobretot perquè s'han convertit en vertaderes "indústries" i també per la violència que en alguns casos fan servir entre elles.

L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos a Girona és qui està al capdavant de l'operació i porta la investigació.

El jutge que porta el cas ha decretat el secret de sumari.