El president Pere Aragonès, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, va qualificar ahir de «crítica» la situació a Catalunya a causa de l’augment dels indicadors de la pandèmia i per això va justificar les noves restriccions de mobilitat nocturna i de reunió, entre d’altres, adoptades dilluns pel Govern sobre la base del comitè del Procicat i els serveis jurídics del Govern. Mesures que va qualificar de «dures» però «eficaces» i que va comunicar a partits polítics i agents socials que, segons va explicar, les «van comprendre amb resignació».

Aragonès reclamarà avui a la conferència de presidents autonòmics que altres comunitats també prenguin mesures i no nedin a «contracorrent». «Les mesures adoptades a Catalunya han de ser extensibles a altres territoris de l’Estat, no ens podem conformar amb la petició de mascaretes al carrer», va afirmar. I va exigir al Govern que recuperi els fons Covid per al conjunt de comunitats per implicar-se així «en les conseqüències econòmiques i socials» derivades de la nova onada de la pandèmia, també va reclamar que es permeti la baixa laboral d’almenys un dels progenitors de menors d’edat confinats pels contactes estrets d’un cas positiu.

«No es fa en dos mesos»

Sobre la saturació dels serveis d’atenció primària, Aragonès va evitar l’autocrítica i va atribuir les deficiències «estructurals» al passat: «no es fa en dos mesos, estem fent un esforç per reforçar estructuralment el servei de salut, amb un increment pressupostari; hem incorporat a centenars de professionals a la primària, hem diversificat els rols professionals, hem reforçat el personal d’hospitals, l’esforç ha estat continu però en cinc o sis dies una nova variant t’altera els plans de vacunació, de detecció». Davant això va assegurar que el Govern ha actuat amb mesures «ràpides». «Partim d’una base feble [de l’atenció primària], l’hem reforçat estructuralment i conjunturalment».

«Tenim els indicadors disparats i la situació és crítica. Davant d’una situació com aquesta un Govern no es pot quedar de braços plegats, hem d’actuar i hem actuat, quedar-se de braços plegats no era coherent ni responsable, seria temerari, una inhibició», va descriure.

Alhora, va llançar un missatge d’esperança: «la sensació de bucle existeix i ho puc entendre, però també hi ha un racó per a l’esperança en coses tangibles: la vacunació està protegint molt més, sense la vacunació tindríem el sistema saturat».

El president va subratllar que les mesures arriben en un context de celebracions festives. «Tots voldríem afrontar-les sense restriccions i que les vacunes fossin suficients per estar protegits però malauradament no estem en aquesta situació», va afegir, descrivint una situació «sobrevinguda» per la variant òmicron de la covid-19.

«Encara som molt vulnerables»

A més, Aragonès va subratllar l’assessorament del comitè científic de la covid-19 per prendre mesures «dures» i que va afirmar que el Govern no desitjava però són «necessàries, imprescindibles, raonables». I va admetre que «encara som molt vulnerables». D’altra banda, el president va anunciar recursos per als sectors socials i econòmics afectats, i va parlar d’un esforç «extraordinari» per vacunar amb la màxima celeritat a més grans de 60 anys i col·lectius de risc especialment. «Fem una crida a la població a protegir-se, a prendre mesures», va subratllar.

Pel que fa a les noves mesures per als sectors afectats, Aragonès va anunciar que ha autoritzat la conselleria d’Economia «les transferències pressupostàries durant els propers dies per preparar els paquets d’ajuda als sectors afectats».

Ajudes per a l’oci nocturn

Respecte al tancament de l’oci nocturn, Aragonès va prometre, sense concretar-les encara, mesures de suport econòmic per compensar la situació. I va argumentar que es tanqui aquest sector però es permetin les cavalcades de reis: «Les diferències són clares, unes són activitats a l’aire lliure on es porta mascareta i les altres, en llocs tancats amb molta concentració de gent on és habitual que es treguin la mascareta, aquesta és la diferència que explica les mesures molt severes sobre l’oci nocturn».

«Entenc perfectament la molèstia que suposa per als sectors afectats, treballarem per acompanyar-los amb mesures de suport econòmic».