Científics i metges van valorar positivament ahir l’anunci de les noves restriccions per part del Govern. «És un pas difícil però s’havia de fer per evitar mals majors. A més, és el primer cop que el ciutadà pot veure com s’ha arribat fins aquesta decisió», explicava ahir el científic blanenc Salvador Macip, que és membre del Comitè Científic Assessor de la Covid-19 (CCAC). La piulada es refereix al document que el grup d’experts ha enviat recentment al Govern amb una sèrie de recomanacions davant la variant òmicron del coronavirus a Catalunya.

Macip va recordar que el document és un informe de «consens» entre la trentena de membres que formen part de l’equip assessor i estaven d’acord en cinc mesures «prioritàries»: accelerar la vacunació de la tercera dosi, fomentar el teletreball, mesures als transports, reduir les reunions en l’àmbit públic a un màxim de 4 persones i limitar les reunions al domicili només a grups de convivència. El científic va lamentar que «a partir del nostre informe (i altres raons), el Govern ha decidit les seves recomanacions, que inclouen reunions de màxim 10 persones (sense consideracions de bombolles). Esperem que siguin suficients per evitar el col·lapse sanitari». Finalment, respecte a la decisió inesperada quan falten pocs dies per les festes de Nadal, Salvador Macip es va justificar en el fet que «la irrupció de l’òmicron ha canviat el panorama en qüestió de dies i ens hem hagut d’adaptar». També va apel·lar a la responsabilitat individual: «sabem quines dades científiques té el Govern quan pren les decisions i sabem qui les ha processat i interpretat i com. A partir d’aquí, cadascú de vosaltres pot decidir què és el més sensat fer». Respecte a l’informe del CCAC, destaquen altres mesures restrictives com ara el tancament de l’interior de la restauració, activitats esportives no professionals o federades en espais interiors i locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs. D’altra banda, l’epidemiòleg Oriol Mitjà, que també forma part del CCAC, creu que cal anar més enllà i anul·lar cavalcades i endarrerir l’inici de classes una setmana després de Nadal. Respecte a les mesures aproves pel Govern, opina que «tocava passar d’1 a 4, el conseller s’ha quedat en un nivell 2-3», va exemplificar. En tot cas, va dir que no és desencertat i que ha d’ajudar a aturar l’expansió del virus. «Hem de protegir els sanitaris» Finalment, el president el Col·legi de Metges de Girona, Josep Vilaplana, també celebra les mesures i admet que podrien haver estat més restrictives. En declaracions a aquest diari, va admetre que es tracta d’un moment «delicat», tenint en compte les festes de Nadal i els problemes econòmics però eren mesures que «calia prendre». «Cada dia tenim més ingressats i només fem intervencions urgents i oncològiques, tot això tenint en compte que encara no tenim l’òmicron a sobre. Tenim més casos que mai: cal protegir el sistema sanitari», va constatar. Respecte a les vacunacions, va reiterar que són «efectives», ja que hi ha casos menys greus i menys morts. També va admetre que el tancament de l’oci nocturn tornarà a propiciar els botellons, per això va fer una crida a la responsabilitat i intentar «conscienciar» els joves de les conseqüències.