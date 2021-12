La sisena onada de la pandèmia està arribat al pic de contagis. A més, tot i que l’afectació en centres sanitaris ja feia dies que es notava, ara comença a repercutir en un augment de morts. A la Regió Sanitària de Girona, en una setmana s’ha passat de 6 a 26 defuncions per coronavirus, dada que s’ha més que quadruplicat. La majoria de morts corresponen a persones de 80 a 89 anys i no es produïa una taxa de mortalitat tan elevada des de fa quatre mesos.

Respecte al nombre de casos, els positius setmanals ja superen el llindar de 5.000, xifra que només es va assolir durant el pic de la cinquena onada, que precisament també va ser el més elevat de la pandèmia. El contagi s’ha disparat especialment aquesta última setmana, amb un augment del 46% de casos. A més, la positivitat de les proves que diagnostiquen la covid-19 ja supera el 13% i s’ha passat de fer-se 17.000 PCRs setmanals a 25.000.

Aquest desbordament de l’atenció primària, ha portat a Salut a prendre mesures per descongestionar-la. Entre altres mesures, s’han deixat de fer proves als contactes estrets que ja estan vacunats. És per això que molta gent recorre a cíniques privades per fer-se tests.

Finalment, els indicadors de contagi també segueixen sent molt elevats. A Girona, l’índex ja és de 1.407 punts i està a punt de superar el pic de la cinquena onada, que també va ser el de tota la pandèmia. La transmissió del contagi (Rt) és d’1,43, quan el màxim establert per mantenir-se sota control és d’1.