La província de Girona compta amb quatre dels deu trams de carretera a Catalunya amb més risc d’accident. Ho ha constatat un estudi del consorci europeu EuroRAP que analitza anualment els deu trams catalans més perillosos i que enguany ha recollit els accidents greus i mortals entre 2018 i el 2020.

Una de les conclusions de l’estudi és que dels deu trams amb més risc de patir un accident, quatre es troben a la província de Girona, un més que en l’anterior informe. El tram de via més perillós de Catalunya és el de l’Arrabassada, situat entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Es calcula que hi ha 4,3 accidents greus i amb ferits greus de mitjana a l’any. El tram gironí amb més risc -i el quart a escala catalana- es troba a la GI-555 entre Sils fins a Massanes. Segons indica l’estudi, hi ha una mitjana de tres accidents a l’any i hi circulen més de 6.000 vehicles cada dia, i és una zona considerada amb un risc «molt alt» d’accident. El tram de la collada de Tosses, que en l’anterior informe apareixia com el més perillós de Girona, ha quedat a la segona posició. Es tracta de l’N-260/N-152 que va des d’Alp fins a la frontera francesa. Per aquesta carretera de 6,5 quilòmetres hi circulen més de 6.600 vehicles al dia.

Els onze quilòmetres de la C-63 que transcorren entre Lloret de Mar i Vidreres també són considerats un tram perillós a Catalunya. Per aquesta carretera hi circulen més d’11.800 vehicles cada dia, i té la densitat més elevada dels trams estudiats. Aquest tram no havia aparegut en l’informe anterior, a diferència de la GI-673/GI674 entre Caldes de Malavella i Llagostera, que ha repetit.

Totes les carreteres amb més risc d’accident són d’un sol carril, i per analitzar els trams s’han seleccionat els que tenen una intensitat diària de trànsit superior a 5.000 vehicles al dia. També s’ha tingut en compte que hi hagi hagut almenys un accident amb morts o ferits greus en els últims dos anys i que la seva longitud sigui superior als cinc quilòmetres.

L’estudi presentat pel RACC també ha analitzat les carreteres de les quatre províncies catalanes segons els diferents nivells de risc que tenen, i Girona és la demarcació on més ha augmentat el perill de sinistralitat en els últims tres anys. A més, és la segona demarcació amb més trams de carreteres perilloses, un 31% de tots els quilòmetres analitzats a Girona. Se situa només per darrere de Lleida, que té un 34% dels trams en llindars de risc molt elevat de patir un accident.

D’altra banda, l’estudi també calcula quins són els trams amb més accidents de vehicles pesants per quilòmetre. En el període avaluat el tram amb més sinistres a Catalunya ha sigut la GI-600 entre Tordera i Blanes, per on hi circulen diàriament més de 22.700 vehicles. A més, la C-63 entre Lloret i Vidreres també apareix en aquesta categoria.

La més segura, a Girona

Per últim, també informa de les carreteres amb menys risc d’accident de tot Catalunya, i de les deu més segures quatre són gironines. Segons l’estudi, l’AP-7 entre Figueres i Girona és el tram amb menys risc d’accidents, ja que tot i la seva elevada intensitat, amb més de 32.000 vehicles diaris, no té cap accident mortal o greu en l’últim trienni. També hi apareix la variant de Figueres a l’N-II, la C-66 entre Palafrugell i La Bisbal i l’N-141e entre Anglès i Bescanó, coneguda com la carretera de la vergonya.

Entre el 2018 i el 2020 els accidents greus i mortals a Catalunya han disminuït un 10,6%, i la mobilitat també s’ha reduït un 6%, tot plegat atribuïble a la pandèmia. A més, quasi un de cada tres quilòmetres de carretera analitzats té risc alt o molt alt de patir un accident greu o mortal.