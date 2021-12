Totes les persones de més de 50 anys ja poden demanar hora per a rebre la tercera dosi de reforç de la covid-19. De forma esglaonada, Salut va obrir ahir la vacunació a la població d’entre 55 i 59 anys i, des d’avui, s’amplia la franja d’edat i ja poden demanar cita les persones de 50 a 54 anys. La dosi de record augmenta la immunitat, l’allarga i ajuda a reduir el risc d’ingressar a l’hospital a causa de la covid-19.

Paral·lelament, Salut també prioritza la dosi de record per a les persones de 60 anys o més, perquè és el grup d’edat que pot rebre més complicacions en cas d’infecció. També prioritza la dosi de record als vacunats amb Astrazeneca i de Janssen de qualsevol edat que faci més de tres mesos de la darrera dosi, tal com van avançar dilluns en roda de premsa la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel.

Salut recorda que els nivells de protecció poden començar a disminuir amb el temps. La dosi de record és també la prevenció més efectiva davant la nova variant de l’òmicron.

Sense cita ja no es pot

Salut continua demanant a la població que demani hora per vacunar-se a través del portal vacunacovidsalut.cat. A partir d’ara, ja no s’oferten punts de vacunació sense cita prèvia, perquè amb l’ampliació dels col·lectius a rebre la dosi de record, és més necessari poder organitzar l’operativa. A més, hi ha prou disponibles per poder agafar cita prèvia.

D’altra banda, aquesta setmana Salut ha suspès les campanyes de vacunació sense cita prèvia, tenint en compte l’obertura de la dosi de record a nous grups d’edat i a les persones vacunades amb AstraZeneca I Janssen. Fins ara, Girona havia organitzat diverses jornades de vacunació sense cita a diferents punts i n’hi havia de previstes per a aquesta setmana a Blanes.