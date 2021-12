El conegut restaurant Quatre Estacions de Banyoles tancarà definitivament les portes el dia de Reis. Els dos matrimonis que porten l’establiment Amadeu Farrés i Montserrat Compte, i Joan Vilà i Dolors Morente es jubilaran després de tancar el darrer servei del dia 6 de gener. Una jubilació que s’ha vist motivada per l’edat, ja que tots quatre superen els 65 anys, però també per la situació pandèmica i les restriccions que castiguen durament el sector de l’hostaleria. «N’estem farts de tota aquesta conjuntura que només ens busca les pessigolles a nosaltres», explica al Diari de Girona Montserrat Compte. La qui fins ara era la cap de sala del Quatre Estacions afirma que la pandèmia, la incertesa i la falta de subvencions els ha fet avorrir la feina. «Ja no tenim edat per aguantar aquestes coses i, per tant, tanquem», conclou.

Els dos matrimonis porten 42 anys treballant plegats, ja que van començar l’octubre del 1979 al Club Natació Banyoles. Amb l’arribada dels Jocs Olímpics, van decidir obrir el Quatre Estacions el 1990, establiment en el qual duen prop de 32 anys oferint cuina casolana adaptada a una cuina de mercat i creativa, per a tots els paladars i pressupostos. Pel mig, «hem passat les crisis dels anys 1990, la del 2008, i hem arribat fins aquí», comenta Compte. Així, el Quatre Estacions va entrar el 1992 a la llista de restaurants Bib Gourmand de la Guia Michelin, establiments que destaquen per la seva bona relació qualitat-preu, i s’hi mantindrà fins el dia del seu tancament. «Ens van donar l’enhorabona per tots aquests anys quan els vam trucar per dir que plegàvem», explica Compte. Tot i que els quatre socis volien poder traspassar el restaurant, no ha sorgit ningú disposar a agafar-ne les regnes, així que el Quatre Estacions abaixarà definitivament la persiana. Tot i que no tenen res especial preparat per al tancament, Morente explica que «els clients marxen fent-nos petons i plorem amb la meitat d’ells». «Són molts anys», afegeix. El Quatre Estacions no és l’únic restaurant important que ha perdut Banyoles darrerament, ja que Ca l’Arpa, amb una estrella Michelin i dos sols Repsol, va tancar portes el passat juliol.