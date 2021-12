La via verda entre Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya, la creació d’un espai d’interpretació i educació ambiental al Parc Natural del Cap de Creus, la rehabilitació sostenible del mercat municipal de Lloret de Mar o un nou pla per posar en valor els productes locals i la gastronomia de Girona. Aquests són alguns dels projectes de les comarques gironines que es beneficiaran del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, que impulsa el ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i que estaran finançats íntegrament amb els fons Next Generation de la Unió Europea. A Catalunya s’han seleccionat fins a dinou plans, que rebran un total de 69,87 milions d’euros. En total, hi ha set entitats o administracions gironines que en resultaran beneficiades.

El primer beneficari serà el Consorci de Vies Verdes de Girona, que depèn de la Diputació. En aquest cas, rebrà el finançament per dur a terme diversos projectes: la via verda entre Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Bianya, la implantació d’un carril bici entre Garrigàs i Arenys d’Empordà, millorar la connectivitat entre la vall del Ter i la vall del Llémena i ampliar l’enllumenat públic a la via verda de Quart.

En segon lloc, el Consell Comarcal de la Garrotxa rebrà finançament per poder restaurar diversos espais naturals i per impulsar un pla de foment de la mobilitat sostenible (és a dir, a peu, en bicicleta, en vehicle elèctric o en transport públic) per a tots els turistes que visiten la comarca. Mentrestant, el Consell Comarcal del Ripollès rebrà fons que li permetran realitzar millores al patrimoni industrial de la Colònia Llaudet. Concretament, podrà fer l’aparcament i zona d’acollida de visitants, una àrea d’autocaravanes per a escaladors i excursionistes i la digitalizació de l’espai museogràfic.

La resta de beneficiaris són quatre ajuntaments: el de Girona, el de Roses, el de Lloret de Mar i el de Sant Feliu de Guíxols. En el cas de Girona ciutat, l’Ajuntament rebrà fons per poder habilitar el camí fluvial del Ter, per millorar l’enllumenat públic intel·ligent de l’entorn urbà i natural de Santa Eugènia i per desenvolupar un pla que posi en valor els productes locals i la gastronomia gironina.

Millores al Cap de Creus

Mentrestant, l’Ajuntament de Roses rebrà suport per a la gestió dels accessos al Parc Natural del Cap de Creus, que s’han restringit en els últims temps a causa del gran volum de vehicles que hi volien accedir. A més, també podrà crear un espai d’interpretació i educació ambiental del parc, així com instal·lar punts de recàrrega elèctrica per a vehicles.

En el cas de Lloret de Mar, els fons permetran al consistori fer una rehabilitació sostenible del mercat municipal, crear un nou espai turístic sobre el «Barman de Hemingway» que sigui eficient a nivell energètic i fer una digitalització de la formació turística.

Finalment, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols podrà rehabilitar el monestir per millorar-ne l’eficiència energètica, crear un sistema d’energia renovable a l’aparcament dissuassiu del museu Thyssen i fer una restauració ambiental del passeig de l’Art.

El diputat gironí del PSC, Marc Lamuà, ha recordat que aquesta tot just és la primera remesa dels fons europeus, que permetrà desenvolupar projectes «que d’altra manera seria molt difícil o molt llunyà en el temps per manca de recursos». Per això, Lamuà defensa que el govern de l’Estat «està fent i fa un gran treball en aquest aspecte».