El Pessebre Vivent de Joanetes es farà aquest any: en quatre sessions. El dia de Nadal, el 25 de desembre, a partir de les 7 de la tarda. L’endemà, dia de Sant Esteve, serà a les 6 de la tarda. I aquest serà també l’hora pels dies 1 i 2 de gener.

La tradició d'aquest pessebre vivent va començar a mitjans dels 80 amb una petita representació que feien aleshores la mainada de Joanetes a l’hort de la rectoria del poble. El pas dels anys ha fet que anés creixent i s’hagi anat celebrant amb normalitat amb l’excepció del 2020, on es va fer un ‘autopessebre de llum i so’ per tal d’adaptar-se a la realitat de la pandèmia. Una decisió que va suposar un cop per als seus organitzadors, sobretot per als que feia més temps que hi participaven.

Aquest any s’ha previst 42 escenes que repassen els elements propis d’un pessebre i el Nadal (com el jardí dels tions), però també elements tradicionals de la vida a pagès com la família amb bestiar o l’escena dedicada a l’escorxament d’alzines.

El cartell de l’edició d’enguany del Pessebre Vivent de Joanetes és obra de la pintora Judith Matabosch.