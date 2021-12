Amb Nadal a tocar, les farmàcies gironines segueixen sense tests d’antígens. L’aparició de la variant òmicron, combinat amb la proximitat de les festes ha fet que moltes persones en vulguin comprar. És per això que fa setmanes que hi ha una manca d’estoc general a totes les farmàcies.

La presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona, Rosa Núria Aleixandre, confiava que aquesta setmana n’arribarien i més tenint en compte que s’ha desconvocat la vaga de transportistes que agreujava encara més la situació. Al final, però, no ha sigut així i tampoc sap quan en tornaran a tenir. «Els proveïdors no ens en poden distribuir i es tracta d’un problema global perquè també en falten a molts països» va admetre a aquest diari.

Una de les principals conseqüències, va explicar Aleixandre, és que està augmentant la venda il·legal dels tests, sobretot a internet, ja que hi ha productes que «no estan homologats» per Sanitat. De fet, no és la primera vegada que es produeix aquesta mala pràctica. La regularització de venda de tests a les farmàcies espanyoles sense recepta no va arribar fins a l’estiu, malgrat que altres països europeus ja feia mesos que s’havia aprovat. Això va provocar que augmentés la venda fraudulenta de proves il·legals.

Professionals del sector sempre han defensat que aquest tipus de tests són una eina «fàcil i ràpida» en què la sensibilitat i l’especificitat són dues característiques molt importants i que no compleixen tots els tests que els ciutadans poden tenir a internet.

Limitació dels farmacèutics

Una altra problemàtica de les farmàcies és la limitació de proves d’ús professional, certificades per ells mateixos, resultat de les quals poden entrar al portal de Salut de cada usuari. «Els autotests no supervisats són els que s’han esgotat, però sí que disposem de tests que fem nosaltres per a alguns col·lectius establerts des de Salut Pública, que caldria ampliar», demana Aleixandre. Concretament, les farmàcies poden fer aquestes proves a alumnes d’ESO, batxillerat, FP i altres ensenyaments, i a professorat d’educació infantil, educació primària i educació especial immunitzats i/o amb la pauta completa de vacunació que han estat contacte estret d’un cas positiu de covid-19. «Si poguéssim supervisar més tests i acreditar-los, ajudaríem a descongestionar els centres d’atenció primària i està previst que a partir del gener sigui així, segons ens ha dit Sanitat», va admetre.

Augment temporal de tests

Per pal·liar l’alta demanda, precisament ahir Sánchez va acordar amb les autonomies emetre autoritzacions temporals per permetre la venda a les farmàcies de test d’antígens, inicialment pensats per a l’ús professional, perquè estiguin a la disposició de tots els ciutadans. Només es permetrà la comercialització d’aquells per als quals la presa de mostra sigui nasal «per facilitar l’extracció». «Són test similars als que són d’autodiagnòstic», va explicar la ministra de Sanitat, Carolina Darias.

També va concretar que aquests tests hauran de complir una sèrie de requisits, com que estiguin validats per a l’ús a la Unió Europea. També va dir que és «fonamental» per al govern espanyol la identificació d’empreses de fabricació estatal.

Darias va assegurar que el Ministeri de Sanitat ja ha identificat aquestes empreses i l’Agència Espanyola de Medicaments «ja ha posat en marxa aquestes autoritzacions temporals». La ministra de Sanitat va dir que la demanda de tests ràpids «s’ha multiplicat per més de 1.000».

Finalment, la presidenta del Col·legi de Farmacèutics de Girona va criticar els missatges «contradictoris» que envien els governs sobre la quarantena dels contactes estrets vacunats. «Catalunya ja havia decidit una cosa i no pot ser que canviï en funció d’allò que es decideixi a Madrid. Cal que Argimon es mantingui ferm en la decisió que prengui perquè si no al final la gent farà el que voldrà», va criticar. També va demanar a la població que no abusi dels tests ni en compri massivament perquè fer-se’n molt sovint, «no serveix de res».