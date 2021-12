El Consell d’Administració de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) de Girona ha decidit, a proposta de la Generalitat, congelar les tarifes de transport públic a les comarques gironines per al 2022, per tal de fomentar el transport públic com a mesura de descarbonització de la mobilitat i per reduir l’impacte de la pandèmia en la ciutadania.

En el cas de les comarques gironines, el sistema tarifari integrat de l’ATM inclou una cinquantena de línies de trans port públic: concretament, 38 línies d’autobús interurbà, dotze d’urganes, un tram dels serveis ferroviaris de rodalies RG1 i R11 i dues zones de serveis de transport a demanda. A banda de congelar les tarifes a l’ATM de Girona, també s’ha acordat el mateix per a Lleida, Tarragona i Barcelona i la seva àrea metropolitana. Congelació també als trens D’altra banda, la Generalitat també ha resolt la congelació de les tarifes dels serveis ferroviaris regionals a tot Catalunya i dels serveis d’autobusos interurbans que no estan inclosos en els sistemes integrats.