La posada en funcionament dels trens d’alta velocitat «low cost» -Avlo-, el passat mes de juny, ha permès a Renfe triplicar el nombre de viatgers que transporta en el corredor Figueres-Barcelona-Madrid. Segons va informar ahir la companyia ferroviària, durant els sis primers mesos d’Avlo s’han transportat una mica més de tres milions de passatgers en els serveis d’alta velocitat (Ave i Avlo) que circulen per aquest corredor. Aquesta xifra significa més del triple de clients que van utilitzar aquests serveis durant el segon semestre de 2020, el que representa un increment del 225,73%. En el cas de les estacions gironines, la de Girona l’han utilitzat 90.586 passatgers d’alta velocitat, i la de Figueres, 58.778 més.

Des del 23 de juny

Els trens Avlo es van posar en funcionament el dia 23 de juny amb quatre freqüències per sentit. Tenen parada a les estacions de Figueres-Vilafant, Girona, Camp de Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud, Guadalajara i Madrid, amb preus a partir de set euros el trajecte (tot i que per aconseguir aquesta xifra cal comprar-los amb molta antelació). En total, l’oferta de serveis d’AVE i Avlo entre Barcelona i Madrid suma 23 trens per sentit.

Segons expliquen des de Renfe, Avlo és el servei d’alta velocitat amb més capacitat de viatgers, amb 438 places per tren,i poden arribar fins als 330 quilòmetres per hora.

Però malgrat aquest elevat ús, des de les comarques gironines s’han produït queixes en els darrers mesos perquè la companyia no ha recuperat tots els serveis d’alta velocitat -especialment de connexió entre Girona i Barcelona- que hi havia abans de la pandèmia. Des de Renfe asseguren que la recuperació s’està fent de forma progressiva, a mesura que va creixent el nombre d’usuaris, però també admeten que la pandèmia ha provocat una aturada en la formació de maquinistes, de manera que el servei no es podrà recuperar completament fins a mitjans de 2022.