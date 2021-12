L'hospital Josep Trueta i l'ICS Girona han fet 367.632 actuacions a causa de la pandèmia i 1.371 persones han ingressat a l'hospital a causa de la pandèmia durant l'any 2020. L'augment de contagis per coronavirus en l'etapa més crua de la malaltia va suposar que l'hospital fes servir fins a 77 respiradors, set d'ells per a pacients sense coronavirus. A més, l'hospital Trueta ha tingut 307 pacients per covid-19 a les UCI i hi han perdut la vida 195 persones (90 d'elles entre l'abril i el novembre). Al llarg de tot l'any s'han fet 153.844 proves diagnòstiques, ja siguin PCR o Tests d'Antígens Ràpids (TAR). Durant el primer any de pandèmia s'han tancat 96 centres de salut, la majoria d'ells eren consultoris locals.