L'Ajuntament de Banyoles ha repartit aquest divendres 450 menús solidaris per a famílies vulnerables de la ciutat. L'any passat es va fer per primera vegada aquesta iniciativa amb la intenció que cap llar es quedés sense celebrar les festes. Aquestes festes s'ha repetit la iniciativa que compta amb el suport de les empreses i restauradors de la ciutat i també diversos voluntaris que s'hi han apuntat a títol individual. El dinar s'ha repartit aquest divendres al matí al pavelló de la Farga. Fa uns dies, l'ajuntament havia repartit 450 vals entre els usuaris del Centre de Distribució d'Aliments de Banyoles per recollir el dinar solidari. L'àpat ha consistit en un brou de pollastre i galets, canelons i torrons.