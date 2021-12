El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va aprovar dimecres, en un Ple Extraordinari celebrat telemàticament, el pressupost per a l’exercici 2022, que ascendeix a 15.360.979,10 euros, un milió d’euros més que en l’exercici anterior. El president Francesc Castañer va destacar que es tracta d’uns pressupostos «conservadors», en els quals s’ha dut a terme una actualització de costos per equilibrar ingressos i despeses i poder mantenir els diferents serveis. En aquest sentit, va destacar que el pressupost és «especialment conservador» en l’àrea de Benestar Social, a l’espera de com es desenvolupi el contracte programa de la Generalitat.

L’òrgan també va tancar ahir els canvis de l’organigrama polític amb la presa de possessió de Meritxell Satorras (regidora d’ERC-JpB a l’Ajuntament de Banyoles) i Joan Poch (regidor de JxC a l’Ajuntament de Serinyà) com a nous consellers, en substitució de Francesc Xavier Quer (JxC) i Jaume Butinyà (ERC), que van deixar l’ens el novembre passat.