Les embarcacions d’encerclament dels ports gironins de l’Escala, Palamós, Roses, Sant Feliu i Blanes faran una aturada biològica per ajudar a la regeneració dels bancs de peix.

Des d’ahir les teranyines s’han quedat al port i no tornaran a mar fins d’aquí un mes, a partir del 23 de la matinada del diumenge del 23 gener. Anterior ment s’havien fet aturades més llargues però actualment s’ajusten a les ajudes que reben des de la Unió Europea per compensar el temps no treballant.

El president de la federació de pesca de les comarques de Girona, Antoni Abat, explica que encara no tenen les dades de com han anat les vendes aquest any.

El que si poden constatar és que malgrat les aturades dels darrers anys hi ha peix blau però costa que creixi. Per tant la talla és el principal problema.

Més tonyina

Els motius podrien ser diversos però una de les qüestions que està sobre la taula des de fa temps és la cada vegada major presència de tonyina, un depredador de peix blau.

La tonyina afecta perquè és un depredador i també perquè quan tenen les teranyines a punt de calar amb la sardina i l’anxova, si entren les tonyines, ho escampen tot, explica el president de la federació.

«La nostra percepció és que cada vegada n’hi ha més, es va fer en els seus anys un pla de recuperació, es va recuperar molt bé i ara s’ha fet un pla de gestió però hauria d’obrir l’aixeta una mica més, la pugui pescar tothom i potser ajudaríem», diu Abat que considera que «s’ha trencat l’equilibri però al revés».