L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha resolt l’adjudicació d’una nova línia d’ajuts, destinada als ens locals, amb l’objectiu de millorar l’abastament municipal d’aigua en alta, amb un pressupost total de 20 milions d’euros, a través de 158 ajuts. D’aquests, 38 beneficiaran a les comarques de Barcelona (5 milions); 34 a les de Girona (4,3 milions); 44 a les terres de Lleida (1,9 milions); 21 a les comarques de Tarragona (més de 5 milions) i 12 a les Terres de l’Ebre (més de 502.000 euros).

Entre les actuacions subvencionades destaca la potabilitzadora de l’Escala (1,9 milions d’euros); l’abastament a diversos municipis de la Conca de Barberà (2,5 milions); una potabilitzadora a Barberà del Vallès (544.000 euros), entre d’altres. Juntament amb aquesta nota de premsa s’adjunta un document en format Excel per visualitzar la totalitat de les subvencions atorgades.

Aquesta línia d’ajuts també ha contemplat la millora de les infraestructures per fomentar l’ús eficient de l’aigua. Així, la convocatòria ha atorgat ajuts per dur a terme actuacions com el desenvolupament de pretractaments necessaris (filtració, decantació o estació de tractament d’aigua potable), i la millora de la garantia amb noves captacions i amb augment de la capacitat d’emmagatzematge. També preveu l’adequació de basses i embassaments, i l’augment del rendiment de pous, la reposició de conduccions de fibrociment i ajuts a municipis que vulguin assumir la prestació del servei en nuclis que disposin d’una xarxa no gestionada pel mateix municipi.