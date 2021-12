La Regió Sanitària de Girona va batre ahir el rècord de positius de coronavirus diagnosticats en una setmana. Segons el darrer balanç de Salut, des del 13 fins al 19 de desembre s’han detectat 5.380 casos a través de PCR o test d’antígens i supera en quatre positius, la dada més alta registrada fins ara, corresponent a la setmana del 9 al 15 de juliol, en plena cinquena onada.

De fet, des de l’inici de la pandèmia, han sigut poques les vegades que s’ha superat el llindar dels 5.000 positius setmanals. Ara està passant des de després del pont de la Puríssima i, anteriorment, només havia passat durant la primera quinzena de juliol d’enguany. Anteriorment, durant el pic de la segona onada a finals d’octubre de l’any passat, es van registrar dades molt altes, per sobre dels 4.500 casos, però no es va arribar als 5.000.

L’expansió de la variant òmicron, altament contagiosa, ha fet accelerar el contagi dels darrers dies, tal com va passar amb l’arribada de la delta, a l’estiu. És per això que Salut està fent crides per accelerar la vacunació de terceres dosis, sobretot en població d’edat més avançada i entre aquelles persones vacunades amb AstraZeneca, tenint en compte que l’efectivitat d’aquestes dosis contra la nova variant és pràcticament nul·la, segons afirmen experts.

La bona notícia, i que pot ser esperançadora cap a una millora epidemiològica, és que per segon dia consecutiu baixen els indicadors de contagi, encara que continuen sent molt elevats. El risc de rebrot va baixar dels 1.321 als 1.302 punts i la transmissió del contagi (Rt), d’1,3 a 1,23. Aquest darrer indicador estarà controlat quan se situï per sota d’1.

Paral·lelament, el nombre d’ingressats i crítics segueix a l’alça. De fet, aquestes dades seran les últimes a baixar tenint en compte les dinàmiques de les onades anteriors. El nombre d’hospitalitzats per coronavirus ja frega el llindar de 200, tenint en compte que n’hi ha 194. A més, el total de crítics ja supera el mig centenar i n’hi ha 54.

Progrés de la vacunació

D’altra banda, l’acceleració de dosis de record es comença a notar en un augment considerable dels percentatges de vacunació en diferents franges d’edat.

El percentatge més alt correspon a usuaris de residències, amb un 89,4%, seguit de les persones de 80 anys o més amb un 80,4%. En tercer lloc, hi ha les persones de 70 a 79 anys, ja que tres quartes parts té aquesta vacuna. A continuació, amb un 65%, hi ha el personal sanitari i sociosanitari i les persones de 66 a 69 anys i amb gran dependència, que superen el 50%.

Respecte a Catalunya, la corba epidèmica de la sisena onada també està afluixant amb la baixada els dos últims dies de la velocitat de transmissió de la variant òmicron, una dada positiva que haurà de confirmar-se els propers dies, mentre els hospitals catalans segueixen augmentant el nombre de pacients amb covid-19.

Encara que el risc de rebrot (EPG), que es manté a nivells altíssims, va frenar el seu augment progressiu, Catalunya segueix registrant gairebé 6.000 contagis diaris.