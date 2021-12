Catalunya ha rebut 824.236 turistes al novembre, gairebé sis vegades més que el mateix període de l’any passat, quan va registrar 145.000 visitants. No obstant això, el nombre de turistes encara es troba un 31,6% per sota el novembre de 2019, abans de l’esclat de la pandèmia, segons les dades de Conjuntura Turística Hotelera publicades per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El creixement d’aquest darrer mes ve impulsat per l’arribada de visitants procedents de l’estranger, que es multiplica per 12 en termes interanuals. En concret, Catalunya ha passat de rebre 36.524 turistes internacionals el novembre de 2020 a rebre’n més de 450.000 aquest darrer mes. Pel que fa als residents a l’Estat, les arribades s’han triplicat.

Girona, a més, és la demarcació que més creix, amb 131.461 turistes. Això suposa multiplicar per 6,2 la xifra de l’any passat, tot i que l’arribada de visitants és encara un 20,7% inferior als nivells prepandèmia. En conjunt, Catalunya ha estat la tercera principal destinació de l’Estat, només superada per les Canàries i Andalusia. Aquest novembre, el país ha concentrat un 12,3% de les pernoctacions a l’Estat, superant destinacions com el País Valencià o la Comunitat de Madrid. No obstant això, Catalunya presenta un grau d’ocupació del 39,4%, inferior a la mitjana espanyola (45,3%). Bona part del turisme, a més, es concentra a Barcelona, que rep set de cada deu visitants que arriben a Catalunya. Al novembre, les comarques metropolitanes han rebut 584.177 visitants, sis cops més que l’any passat però un 35,4% menys que el 2019.