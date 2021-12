L’atenció primària fa setmanes que està desbordada, però en els darrers dies aquesta saturació ha empitjorat de forma dràstica per l’augment sobtat de casos de coronavirus i l’impuls de la vacunació als infants i de dosis de reforç a la resta de la població. És per això que el Departament de Salut ha hagut de prendre mesures per alliberar-la de pressió assistencial.

D’una banda, des d’aquesta setmana, als CAPs s’ha establert el sistema de mitigació II. Això vol dir que s’han deixat de fer proves als contactes estrets que no presentin símptomes, a excepció de brots rellevants. No obstant això, qualsevol persona en quarantena que tingui símptomes haurà de contactar amb el sistema de salut si en té, per tal de tramitar la baixa entre altres aspectes. Inicialment, Salut també havia establert quarantenes per a tots els contactes estrets encara que estiguessin vacunats, mesura que ha revocat en la línia d’actuacions proposades pel Ministeri de Sanitat.

Paral·lelament, sí que es limita l’atenció presencial a una sèrie de patologies concretes, entre les quals hi ha l’atenció a casos covid-19, vacunació, atenció urgent no demorable, atenció a la salut sexual i reproductiva i revisions pediàtriques a nounats. Tota la resta haurà d’esperar, a no ser que es pugui tramitar de forma no presencial, com ara baixes i altes laborals, renovació del pla de medicació, consultes vinculades a la covid-19, resultats de proves i informes i petició de cita per a vacunar-se contra la covid-19.

En el cas de la Regió Sanitària de Girona, aquesta última setmana s’ha detectat un augment del 80% de visites per coronavirus. D’aquesta manera, del 12 al 18 d’aquest mes se n’han fet 21.024, mentre que la setmana anterior se’n van fer 11.684 menys.

La pressió assistencial als hospitals també és elevada. Ahir a Girona hi havia 186 pacients ingressats i 55 crítics. Aquesta darrera dada s’ha pràcticament duplicat en dues setmanes. A Catalunya, el total ja arriba a 376 i supera la de fa un any.

Una altra xifra preocupant és el nombre de morts. En l’última setmana n’hi ha hagut 26 a Girona, més del doble que l’anterior, quan n’hi va haver 12, i cinc vegades més que en fa dues, quan n’hi va haver 6.

Nou protocol a les residències

Finalment, Salut i Drets Socials han actualitzat les mesures de protecció als centres de gent gran i discapacitats davant la incidència de la covid-19. El més destacat és que les persones que viuen en residències de gent gran hauran de fer quarantena quan siguin contactes estrets d’un positiu de covid-19 si la cobertura vacunal de les terceres dosis entre els residents no arriba al 85%. A més, els residents que hagin passat la malaltia en els 30 dies anteriors no hauran de fer quarantena a l’habitació individual. Fins ara els residents correctament vacunats o que havien passat la malaltia en els sis mesos anteriors no havien de fer quarantena si eren contacte estret.

El Govern ha establert una sèrie d’indicadors de la pandèmia a partir dels quals aplicar mesures de mitigació per protegir al màxim els centres per a gent gran i persones amb discapacitat de l’impacte de la covid-19. A partir d’aquestes dades, s’estableixen una fase I i una fase II d’impacte de la pandèmia que porten implícites una sèrie de mesures que s’han actualitzat el 22 de desembre.

Seguidament, es potencien els cribratges entre treballadors, voluntaris i estudiants en pràctiques, encara que estiguin vacunats amb pauta completa.