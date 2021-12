Cassà de la Selva va celebrar aquest dijous el darrer ple de l’any, on es van aprovar els pressupostos per l’any vinent. Els comptes de l’any 2022 se situen en els 14.288.700 euros i, segons apunta l’Ajuntament en un comunicat, es contempla una reducció del 0,92% respecte al pressupost de l’any passat.

Això, expliquen des de l’Ajuntament, es deu una distribució diferent en algunes de les àrees, destacant l’augment de despesa en Serveis Socials i en Medi Ambient per assolir els objectius de desenvolupament sostenible emmarcats en l’agenda 2030.

Les inversions seran de 1.164.000 euros, gairebé la meitat de les quals es destinaran a instal·lacions esportives i a la construcció d’un nou camp de futbol 7 que costarà mig milió. El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de Junts i PSC i els vots en contra dels representants del grup municipal d’Esquerra.

L’equip de govern va destacar que la distribució dels pressupostos respon al treball sobre l’atenció a les persones, la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, les millores en equipaments i l’estabilitat.

En aquest sentit també destacar que els impostos es mantindran i no apujaran l’any vinent degut a la situació de crisi post-covid. Per ERC, grup municipal a l’oposició, Pau Presas va apuntar que no és cert que s’hagin congelat els impostos perquè s’han apujat les escombraries, tot i la situació de crisi, al pressupost no hi ha plantejada cap acció per a la crisi. A més a més, va indicar que els comptes augmenten l’endeutament.

L’alcalde, Robert Mundet, va insistir que els pressupostos potencien l’atenció a les persones a més d’accionar els objectius de desenvolupament sostenible i que volen donar una resposta a les necessitats de la residència geriàtrica, millorar les instal·lacions de Can Trinxeria, millorar les instal·lacions esportives i construir un camp de futbol, a més de millores a altres infraestructures.

Pla Local de Joventut

En aquest ple també es va aprovat el nou Pla Local de Joventut. En la diagnosi del document es recull que un 74 % de les persones joves enquestades s’han sentit discriminades en algun moment de la seva vida, per algun motiu que els fa sentir diferents (ser jove, ser d’una cultura diferent a la majoritària, per qüestions de gènere...) és per això que el pla treballa una perspectiva interseccional i intercultural per entendre les realitats del jovent del municipi. Les línies d’actuació del pla són conèixer i donar visibilitat a la realitat de la joventut diversa de Cassà, fomentar el sentiment de pertinença dels joves i generar espais de participació activa.