L’espai protegit de La Puda compte actualment amb 3 nius permanents, dos de naturals i un d’artificial, ocupats per tres parelles de cigonyes que hi nidifiquen. La majoria d’aquestes aus arriben a Banyoles quan fan la ruta migratòria cap a l’Àfrica des de Suïssa, Alemanya o França. Els darrers hiverns, i a causa de les temperatures anormalment més altes, alguns exemplars s’han instal·lat permanentment a la zona de Banyoles on hi han trobat condicions òptimes per establir-se amb ecosistemes d’aiguamolls i abocadors propers on s’alimenten. Actualment, la colònia de cigonyes blanques a la conca lacustre de Banyoles ha arribat a un màxim de 117 exemplars, que tractant-se d’aus salvatges, combinen estades a Banyoles amb altres zones properes com els Aiguamolls de l’Empordà, Peralada o la zona del Baix Ter.