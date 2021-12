Davant l’empitjorament de la situació epidemiològica al Ripollès, l’hospital de Campdevànol ha modificat la normativa de visites i acompanyament de pacients, per garantir-ne la seguretat. D’aquesta manera, el Comitè de Crisi de la Fundació Hospital de Campdevànol ha aprovat prohibir les visites a pacients ingressats amb algunes excepcions, com són les àrees de pediatria, obstetrícia i aquells usuaris que estiguin al final de la vida. L’objectiu final és protegir «els pacients més vulnerables».

Segons fonts de l’hospital, aquestes mesures s’han fet per «prevenció» tenint en compte que actualment hi ha sis pacients ingressats per coronavirus. De fet, la comarca es manté amb el risc de rebrot més elevat de Catalunya, amb un total de 3.771 punts, amb molta distància del Moianès, que en té 2.465.

A més, els positius s’han disparat i en l’última setmana n’hi ha hagut 309, més del doble que la setmana passada. La mitjana d’edat dels contagiats és de 34 anys, molt per sota de la mitjana de la pandèmia, que és de 44. Paral·lelament, la transmissió del virus és de 2, és a dir, cada dia es dupliquen els contagis.

No és la primera vegada que el centre sanitari decideix prohibir les visites. Ja ho ha fet anteriorment, en altres onades. A més, va ser dels centres pioners a exigir el passaport Covid als familiars que volen visitar els pacients.

La situació més crítica es va viure fa un any, quan es va detectar un brot de coronavirus que va afectar pràcticament trenta pacients i vint professionals, a més de provocar tres defuncions. Com a conseqüència, l’hospital no va admetre ingressos de pacients que no fossin per covid-19 durant una temporada. Els malalts d’altres patologies es van derivar a l’hospital d’Olot i altres centres de referència.