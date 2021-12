Un informe especial de l’Observatori Andalusí, que recull i analitza casos d’islamofòbia que es produeixen arreu de l’Estat, ha detectat fins a tres casos d’islamofòbia a les comarques gironines durant l’any 2020: un a Girona, un altre a Ripoll i l’altre a Sant Feliu de Guíxols.

El primer cas va ser denunciat per l’Espai Antiracista de Girona. Segons va denunciar l’entitat i es recull a l’informe, es va produir un «tracte vexatori» per part d’un dels vigilants de seguretat de l’estació de Girona cap a dos joves de nacionalitat marroquí. Segons indiquen, els dos joves haurien preguntat al vigilant per què només els havia demanat el bitllet a ells, i aquest els hauria respost: «Tu ets tonto o ets tonto?». A més, segons la seva versió, el vigilant hauria recriminat a un dels joves que l’havien fet fora del seu país «per marica» i li va dir que, si volia respecte, «tornés al seu país».

El segon cas recollit per l’Observatori s’hauria produït a Sant Feliu de Guíxols. En aquest cas, l’entitat denuncia que Vox hauria aprofitat una agressió de violència masclista per fer «apologia de l’odi a l’estranger». «Mentre els mitjans continuïn amagant que l’agressor era magrebí (o el que fos), nosaltres ho seguirem denunciant», va afirmar la formació d’ultradreta.

Finalment, la tercera denúncia fa referència a l’exregidora del Front Nacional i actualment no adscrita a l’Ajuntament de Ripoll, Sílvia Orriols. Segons recorden, va haver de declarar davant del jutjat com a investigada per un delicte d’odi contra l’associació Annour, a qui va acusar d’haver permès «el fanatisme religiós». Unes 60 persones es van concentrar davant dels jutjats amb crits de «No estàs sola».

Reacció de l’ultradreta

Més enllà de comarques gironines, en línies generals, l’informe assenyala que, després dels atempetats terroristes duts a terme per «bandes i individus dispars», així com casos de discriminació i delictes d’odi, continua, tot i que en menor mesura, «una reacció activista dels grups d’ultradreta identitària supremacista, especialment contra mesquites i, en alguns països, també contra les persones».