Atots els països i estats s’ha convertit en costum , durant les festes de Nadal, que els seus caps adrecin als ciutadans un missatge. El més habitual es que ho facin des de televisions i/o ràdios públiques i en hora punta. Fan un petit repàs de l’any viscut, algunes referències al present i intenten transmetre optimisme per al futur. A l’estat espanyol no ens escapem d’almenys tres missatges cada Nadal: els dels presidents de nacions o Comunitats Autònomes , el del cap de l’estat (el rei) i el del president del govern. Només en anys molt puntuals, els discursos deixen de ser un petit i tradicional ornament més de les festes com ho son pessebres, arbres, pares Nadal, etc. Molta palla i poca substància.

Enguany, he tingut ocasió de llegir el missatge que els tres batlles de La Selva Marítima (Blanes , Lloret i Tossa) han adreçat als seus veïns. Una revista comarcal els ha publicat en pàgines gairebé contigües. Reproduiré tres paràgrafs, un de cada alcalde, sense especificar quin municipi governen perquè, si voleu, jugueu a endevinar-ho.

«Millorar la qualitat de vida dels residents i visitants i convertir-nos en un lloc per viure interessant per altres persones passa per l’embelliment del municipi, la millora de la jardineria i el seguiment exhaustiu de la neteja de la via pública i el mobiliari urbà...el sector públic i el privat treballarem en un projecte que aglutini tota la oferta i la posi a l’abast dels nostres visitants de forma fàcil»

«Hem d’estar al costat de la nostra gent, de tots , dels que treballen en el sector turístic, de la ma de qui hem de recuperar el prestigi del nostre poble i pensar en convertir-lo en lloc per invertir i viure tranquils, definint un model d’oci nocturn que ens permeti conviure tots aquells que veuen el nostre municipi com un lloc per desenvolupar un projecte de vida, on obrir o ampliar els seus negocis»

«Tot i les adversitats viscudes, seguim doncs treballant per ubicar el nostre municipi com a destí referent tal com es mereix. Avui, per un seguit de motius si som capaços de seguir oferint un tracte personalitzat i mantenim en bones condicions el nostre patrimoni natural i cultural segur que de tots els espais blaus, el nostre municipi en serà el Paradís»,

Els ciutadans necessitem sentir a prop els nostres governants (festes nadalenques a banda) , en les dificultats i també en els bons moments. Una afirmació, penso, que subscriuria qualsevol sociòleg. Però, per damunt de tot, necessitem constatar la eficàcia de la seva feina. La incidència de la seva personalitat, els seus coneixements i les seva capacitat de lideratge en els equips ( polítics i de gestió) que encapçalen. Això ja són figues d’altre paner. Això ho resumeix la coneguda màxima popular: doneu-me fets i no bones paraules. Això, sovint massa subjectiu, malauradament, només és possible aplaudir-ho o censurar-ho cada quatre anys: a les urnes.

Aprofito per enviar-vos el meu missatge per aquest Nadal : passeu moltes estones entranyables al costat de la gent que estimeu i us estima i , a la llista de bons propòsit per l’any que ve, afegiu-hi la ferma voluntat de incidir en el dia a dia, en l’esdevenir del vostre municipi. Com diu Brossa : «La gent no s´adona del poder que té. Amb una vaga general d’una setmana, n’hi hauria prou per ensorrar l’economia, paralitzar l’estat i demostrar que les lleis que imposen no són necessàries».