Nadal domina el calendari. Enguany va aparellat amb el nom obsessiu de la covid, i es barreja amb els pernils d’aglà que dominen obsessivament tots els mitjans. Sovint, hi ha com una traïció a l’invocar un nom, se’l buida de sentit. Tothom pronuncia la paraula, i cadascú entén el que vol. Però els continguts no s’assemblen en res, o són profundament contradictoris.

El primer Nadal ja va passar així. Jerusalem no podia acollir ningú. Jesús ensenyava abans de néixer. És fàcil reconèixer que el nostre món ha evolucionat cap a la ignorància d’una realitat que només es capta profundament a través de la fe, però que porta una carga d’humanisme i de virtuts que l’home necessita per viure amb un mínim de normalitat. M’ha causat una excel·lent impressió la lectura de mitja pàgina del diari Le Figaro de dilluns passat, dedicada a comentar la sèrie americana que narra la vida de Crist, realitzada pel cineasta cristià Dallas Jenkins, amb molta difusió a la televisió francesa: The Chose: L’Evangelització en nom del Fill. En unes declaracions al Christian Post, explica: «Intento, simplement, dirigir la gent vers Jesús». També he d’explicar que, durant aquest Advent preparatori del Nadal, he connectat diverses persones grans, amb ferides i consols d’una llarga vida. Un miler d’anys entre tots, comptant els meus. És un clam d’esperança. Gent que connecta el Nadal en la seva arrel bíblica, en la seva historicitat, degustant, en la fe, el misteri d’Amor imparable que va inaugurar el primer Nadal. El Salm 32 de dimarts passat diu: «Els plans del Senyor persisteixen, manté sempre els propòsits del seu cor, dediqueu-li un càntic nou». Potser ens costa d’entrar en el misteri de Nadal perquè és molt gruixut saber que Déu s’ha fet carn, com la nostra, perquè ens estima. Això és Història. I al mateix temps,és fe. Nadal és imprescindible.