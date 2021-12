L’Ajuntament d’Olot va aprovar, en el ple municipal celebrat dijous, el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques que han de regir la concessió per a la prestació del servei de recollida de residus i neteja viària amb el vot favorable de l’equip de govern (Junts), l’abstenció d’ERC i el vot contrari del PSC i la CUP. La nova concessió, amb una durada prevista de 8 anys i possibilitat de dues pròrrogues d’un any cadascuna, té un valor estimat de 37.406.030,76 euros. Són uns 4,6 milions cada any. Prioritza, segons un comunicat de l’Ajuntament, el mínim impacte ambiental, amb una maquinària, sistema i adopció de tecnologies més netes amb la voluntat d’incrementar la recollida selectiva i millorar la prestació d’aquest servei.

Una de les principals novetats del nou contracte és que s’apropa la recollida del paper i cartró a tots els espais. Això farà que a totes les àrees de proximitat, a més de trobar-hi els contenidors de fracció orgànica, envasos lleugers i rebuig, també s’hi incorpori el de paper i cartó. Pel que fa al vidre, els contenidors d’aquesta matèria també es situaran a 1 de cada 3 àrees de proximitat.

L’altra novetat de la nova concessió és una major freqüència de la recollida, sobretot pel que fa a envasos lleugers. A partir d’ara els contenidors d’aquest material es buidaran tres dies a la setmana en lloc dels dos actuals.

Actualment la ciutat compta amb 2.434 contenidors repartits en més de 700 àrees de proximitat que es condicionaran de nou per millorar el seu estat actual i implementar un nova tapa grisa contenidor de rebuig i dotar de més capacitat els de fracció orgànica. També hi haurà un nou sistema de neteja dels contenidors Pel que fa al servei de neteja també s’aposta per més flexibilitat, sostenibilitat i millora de la qualitat, renovació de la maquinària i reconfiguració dels sectors per donar major resposta a les necessitats de la ciutat i adaptades a l’ús de la via publica.

Detecten 464 pisos buits

El ple també va aprovar autoritzar -amb la unanimitat dels grups- l’acord del recàrrec de l’IBI dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats de forma permanent. L’Ajuntament d’Olot ha fet arribar 464 cartes als propietaris d’habitatges que consten com a buits per tal que puguin indicar quina és la seva situació i així evitar possibles recàrrecs. Les Ordenances Fiscals de l’Ajuntament d’Olot preveuen un recàrrec del 50% de l’IBI per als immobles que es troben desocupats de forma permanent.