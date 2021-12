La província de Girona gairebé ha duplicat la seva població en els últims 50 anys. A més, es troba entre les 10 províncies que més han crescut en aquest mig segle.

Concretament, l’1 de juliol de 1971, Girona comptava amb una població de 414.750 habitants i l’1 de juliol d’enguany ha arribat als 773.577 ciutadans empadronats segons recull l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Avui per tant, la província compta amb un 86,52% més de ciutadans que fa 50 anys. Això representa, 358.827 persones més empadronades.

L’INE recull xifres de totes les províncies d’Espanya i conclou que les que més han crescut al mig segle han estat Balears, un 126%, seguida de Las Palmas amb un augment del 106%. Girona es troba entre les deu que han patit un creixement més elevat. Es troba en la vuitena posició. Per davant hi té -en setè lloc- també la província catalana de Tarragona on el creixement ha estat del 88,24%.

Espanya en aquests 50 anys ha guanyat 13.109.831 habitants, més d’un terç a només dues províncies: gairebé tres milions a Madrid (2.928.360) i més d’un milió i mig a Barcelona (1.679.924). En percentatge, però, Madrid i Barcelona no són les que més creixen i, de fet, estan, respectivament, als llocs onzè i dissetè d’una classificació que encapçalen dues províncies insulars: Balears, amb un 126,29 % de creixement, i Las Palmas, amb un 106,79%.

17 províncies amb pèrdues

D’altra banda, hi ha disset províncies espanyoles de set comunitats autònomes, gairebé totes situades en àrees de l’interior i del nord, han perdut prop d’un milió d’habitants en els últims 50 anys, mig segle en què 10 províncies més, la majoria costaneres, han vist augmentar la població en més de 10 milions de persones.

Les dades històriques de l’INE, que arrenquen el 1971 i que acaben d’incloure el primer semestre d’aquest any, permeten dibuixar el mapa de la despoblació a Espanya en el marc del creixement demogràfic constant del país en conjunt.

Aquestes 17 províncies, que sumen el 43,7% de la superfície d’Espanya, però només el 12,68% dels residents, són Jaén a Andalusia; Terol a Aragó; Astúries; Àvila, Burgos, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Sòria i Zamora a Castella i Lleó; Ciudad Real i Conca a Castella la Manxa; les dues províncies extremenyes, Badajoz i Càceres; i Lugo i Orense a Galícia.

Les que més població han perdut en les darreres cinc dècades en termes relatius han estat Zamora (34,42 %), Orense (30,91 %) i Àvila (24,14 %). En xifres absolutes, al capdavant del descens de població hi ha Orense, amb 136.054 veïns menys que fa 50 anys, seguida de León (-107.895), Lugo (-96.756) i Zamora (-88.530), Es dóna la circumstància que entre aquestes províncies hi ha les set amb menys població (Sòria, Terol, Segòvia, Palència, Àvila, Zamora i Conca), però també en figuren d’altres amb més població, com Astúries, que és la catorzena amb més d’un milió d’habitants.